China lanceert drie taikonauten naar het Tianhe ruimtestation

China heeft vannacht de Shenzhou-12 missie gelanceerd. Het is China’s eerste bemande ruimtevlucht in vijf jaar. De drie taikonauten aan boord heten Nie Haisheng (56), Liu Boming (54) en Tang Hongbo (45). De lancering werd uitgevoerd vanaf het Jiuquan Satellite Launch Center in het noordwesten van China. Voor de lancering werd een Lange Mars 2F-draagraket gebruikt. De drie astronauten of ook ‘taikonauten’ (lett. ‘ruimtevaarders ‘taikong’ is ruimte) gaan naar de Tianhe-kernmodule van China’s nieuwe ruimtestation. Nie Haisheng is met 56 jaar de oudste Chinesee taikonaut ooit die naar de ruimte gaat.



Taikonaut Nie heeft twee keer eerder gevlogen, op de Shenzhou-6-missie in 2005 en Shenzhou-10 in 2013. Liu (54) vloog op Shenzhou-7 in 2008 en Tang is een rookie, het is zijn eerste ruimtevlucht. De meest recente Chinese bemande ruimtevlucht, Shenzhou-11, werd gelanceerd in oktober 2016. Die missie bracht een drietal taikonauten naar het Tiangong-2, een prototype voorloper van het nieuwe station, voor een verblijf van een maand. De Shenzhou-12-bemanning daarentegen zal drie maanden aan boord van Tianhe doorbrengen. De 18 meter lange Tianhe ‘harmonie der hemelen’ kernmodule is recent, op 29 april j.l. gelanceerd, vanaf Wenchang. En hoewel de module minder dan twee maanden in de lucht is, heeft Tianhe al een vrachtmissie op bezoek gehad, het Tianzhou-2. De module leverde 6,6 ton aan voorraad voor de kernmodule. Shenzhou-12 is de derde van 11 missies die nodig zijn om de bouw van China’s nieuwe ruimtestation te voltooien. Twee van die vluchten zullen extra modules bevatten, die aan weerszijden van de centrale Tianhe zullen aansluiten. Er zullen ook nog drie robotvrachtmissies en nog drie bemande vluchten plaatsvinden tijdens de constructiefase, die naar verwachting eind 2022 zal zijn afgerond. De Shenzhou-12-bemanning zal een reeks reparatie- en onderhoudsactiviteiten uitvoeren tijdens hun drie maanden aan boord van de Tianhe, ook een record (Shenzhou-11 duurde 30 dagen). Het ruimtestationprogramma van China heet voluit ‘Project 921 Tiangong Program’. Het station zal uiteindelijk een T-vorm krijgen en een woon- en servicemodule, plus dockingpunt bevatten. Credits: Space Video, Space.com