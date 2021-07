Superzware zwarte gaten zetten een rem op stergeboorte

door

Al twintig jaar is de vraag of en hoe superzware zwarte gaten de stervorming in het hun omringende sterrenstelsel kunnen vertragen of zelfs stopzetten (de zogeheten ‘quenching’). Onderzoek door toepassing van een algoritme van kunstmatige intelligentie om gegevens verzameld met de Sloan Digital Sky Survey (SDSS), tezamen met drie state of the art simulaties van het heelal – EAGLE, Illustris en IllustrisTNG – laat zien dat superzware zwarte gaten inderdaad zorgen voor een rem op de stergeboorte in hun sterrenstelsel. Waarnemingen laten al heel lang zien dat er sterrenstelsels zijn waar een heel hoge productie van nieuwe sterren is, maar ook waar dat op een laag pitje staat of waar géén nieuwe sterren worden geboren. Joanna Piotrowska (Universiteit van Cambridge) en haar collega’s keken bij dit onderzoek naar drie mogelijke oorzaken van de rem op stergeboorte: de activiteit van het superzware zwarte gat, waarbij hoogenergetische straling en deeltjes worden uitgezonden, supernova-explosies en de verhitting van gas door schokgolven in zware halo’s van donkere materie.

De nieuwe simulaties laten zien dat van de drie oorzaken de superzware zwarte gaten de grootste invloed hebben op de vertraging van de stervorming. Die simulaties sluiten aan bij de waarnemingen aan sterrenstelsels in het lokale heelal, zoals gedaan met SDSS. Piotrowska presenteert vandaag de bevindingen van het onderzoek van haar team op de virtuele National Astronomy Meeting (NAM 2021) in Engeland. Bron: Phys.org.