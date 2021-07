Problemen Nauka-module bij ISS komen door de software, aldus Rusland

door

Dat de Russische Multipurpose Laboratory Module (MLM) Nauka – 22 ton zwaar – al vanaf de lancering problemen ervaart en ook ná de koppeling donderdag aan het internationale ruimtestation ISS zorgde voor problemen is bekend – via de reacties hield Nico ons al op de hoogte (waarvoor dank!). Enkele uren na de koppeling aan de Zvezda service module ging het ISS 47 minuten lang ongecontroleerd ronddraaien doordat de stuwraketten van Nauka onverwacht ontbrandden. Daardoor kwamen onder andere de zonnepanelen en communicatieantennes in een andere positie en werd het radioverkeer met de vluchtleiding op aarde gehinderd. Vladimir Solovyov, de Russische vluchtleider van Nauka, heeft vandaag verklaard dat de problemen met Nauka veroorzaakt worden door fouten in de software van de module. In zijn verklaring, die is uitgegeven door de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, zegt hij verder dat na de ontbranding van Nauka’s stuwraketten het stuwsysteem van een andere Russische module (van Zvezda om precies te zijn) van het ISS ‘tegengas’ gaf, zodat het station weer in een normale oriëntatie terecht kwam. In reactie op de Russische verklaring van de problemen met Nauka hebben Britse autoriteiten Rusland beschuldigd van roekeloos gedrag in de ruimte. Het zoeken naar de zondebok is begonnen!

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5 — NASA (@NASA) July 29, 2021

Aan de buitenkant van de Nauka module bevindt zich ook de Nederlandse ‘robotarm’ ERA. Door het incident met de Nauka module heeft men besloten om de proefvlucht van de nieuwe Starliner van Boeing (de Orbital Flight Test (OFT-2) missie) enkele dagen uit te stellen. Die had morgen moeten worden gelanceerd, maar dat is uitgesteld tot 3 augustus. Bron: Phys.org.

