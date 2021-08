Livestream; lancering Starliner naar het ISS [update]

door

[Lancering uitgesteld voor onbepaalde tijd wegens technische problemen.] Het is een zeer spannende dag vandaag voor NASA en Boeing. Vanavond doet Boeing een nieuwe poging om zijn ruimteschip Starliner CST-100 te lanceren naar het ISS. In de avond rond 19:20 NL’se tijd vindt de lancering plaats, uitgevoerd met een Atlas V-raket van United Launch Alliance op het Cape Canaveral Space Force Station in Florida (CCSFS). Het is de tweede orbitale testvlucht (OFT-2) van de Starliner. Eind 2019 mislukte de eerste testvlucht; het ISS werd niet bereikt. De lancering heeft nu vier dagen vertraging opgelopen vanwege het incident met de ISS-module Nauka. De lancering is te volgen via NASA TV. De koppeling met het ISS is morgen om 19.37 uur voorzien. De CST-100 Starliner is een van de twee commercieel ontwikkelde ruimtecapsules die NASA de komende jaren wil inhuren voor het vervoer van astronauten naar het ISS.

De andere is de Crew Dragon van SpaceX, die inmiddels al drie bemanningen naar het ruimtestation heeft gebracht. Boeing zal dat pas later dit jaar voor het eerst doen, maar dan moet de onbemande testvlucht van vanavond wel goedgaan. In 2019 leek het er nog op dat Boeing de nek-aan-nekrace met SpaceX ging winnen. De Crew Dragon had startproblemen: een capsule werd verwoest door een explosie bij een motortest. Maar toen ging het bij Boeing zelf ook mis. De eerste onbemande Starliner (Boe-OFT) bereikte wel de ruimte, maar door een softwarefout ‘dacht’ de capsule na het loskoppelen van de draagraket dat hij 11 uur verder in de missie zat dan daadwerkelijk het geval was. (zie hier meer over het onderzoek van Boe-OFT). Het ruimtevaartuig bracht zichzelf daarop in een verkeerde baan waarna er te weinig brandstof over was om nog bij het ISS te kunnen komen. Koppelen met het ruimtestation is een voorwaarde van NASA voordat er aan bemande vluchten kan worden gedacht. Credits; Space.com/NASA/Nos

