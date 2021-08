Sterrenkundige en kometenjager Carolyn S. Shoemaker overleden

door

Op vrijdag 13 augustus is op 92-jarige leeftijd Carolyn S. Shoemaker (1929-2021) overleden, de sterrenkundige en kometenjager, die vooral bekend was van de ontdekking samen met haar man Eugene M. Shoemaker en David Levy van de komeet Shoemaker-Levy 9 in 1993. Die komeet viel uiteen en in juli 1994 stortten de fragmenten ervan op Jupiter, hetgeen op aarde goed zichtbaar was. Carolyn Shoemaker heeft 32 kometen ontdekt en meer dan 800 planetoïden. In eerste instantie had ze weinig interesse in wetenschappen, ook al had ze geschiedenis, politieke wetenschappen en Engelse literatuur gestudeerd, maar dat veranderde toen ze trouwde met Eugene Shoemaker, die zelf geoloog was. Het was pas na haar 51e jaar dat Shoemaker, strijdend tegen het ’empty nest syndrome’, zich ging bezighouden met sterrenkunde. Ze begon toen met het zoeken naar kometen en planetoïden, waarbij ze goed gebruik maakte van haar stereoscopische zicht, dat ze had en dat nuttig is om op foto’s gemaakt op verschillende tijden te zoeken naar objecten die iets verschoven zijn ten opzichte van de achtergrondsterren. In 1993 kreeg het echtpaar Shoemaker in Australië een auto-ongeluk, waarbij Eugene om het leven kwam en Carolyn ernstig gewond raakte, maar daar wist ze gelukkig goed van te herstellen. Voor haar wetenschappelijk werk heeft ze veel prijzen en onderscheidingen ontvangen. Wetenschapsjournalist Govert Schilling noemde haar in een tweet een van zijn helden.

astronoom en kometenjager carolyn shoemaker, 13 aug overleden op 92-jarige leeftijd, was wel een van mijn helden. voor de 1e aflevering van de ntr-serie ‘govert naar de grenzen van het heelal’ (2019) interviewde ik haar in flagstaff. nog terug te kijken op https://t.co/cZM7Vuaoc8 — ? govertschilling (@govertschilling) August 16, 2021

Hieronder een foto van de fragmenten van de komeet Shoemaker-Levy 9, gemaakt met de Hubble telescoop.

