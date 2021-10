Kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om water in de donkere maankraters op te sporen

door

De bodems van sommige kraters op de noord- en zuidpool van de maan vangen nooit zonlicht en daarom zouden we ijs kunnen bevatten, wat voor toekomstige bemande maanmissies nuttig zou kunnen zijn voor de bevoorrading van water. Probleem is alleen dat die bodems vanaf de aarde gezien pikdonker zijn en daarom moeilijk te bestuderen. Vandaar dat onderzoekers van het Max Planck Institute for Solar System Research (MPS) in Duitsland nu hun toevlucht hebben gezocht tot kunstmatige intelligentie om foto’s van die maankraters te verbeteren. Wat ze deden was het toepassen van een nieuw algoritme van kunstmatige intelligentie dat ze HORUS (Hyper-effective nOise Removal U-net Software) noemen, waarmee ze bestaande foto’s kunnen ontdoen van ruis. Ze hanteerden maar liefst 70.000 opnames gemaakt met NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), de ruimteverkenner die sinds 2009 om de maan vliegt en continu foto’s maakt. Op basis daarvan was men in staat om van foto’s van 17 schaduwrijke donkere kraters en lage gedeelten (depressies) op de zuidpool van de maan zeer veel details te onthullen, met een resolutie van wel 1-2 meter per pixel, da’s vijf tot tien keer beter dan eerdere resoluties (zie de foto’s hieronder, links zonder HORUS, rechts met).

De gebieden variëren in omvang tussen 0,18 en 54 km² en op de foto’s zijn kleine geologische structuren te zien, zoals rotsblokken en kleinere kraters. Direct bewijs van de aanwezigheid van water in de kraters is er nog niet, maar men vermoedt dat er wel water is in de bovenste laag van de bodem, het regoliet. Onlangs heeft de NASA besloten om met z’n Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) missie van nabij onderzoek te doen naar de aanwezigheid van water op de zuidpool, dus dit onderzoek kan daar zeker bij van pas komen. Bron: Max Planck.

