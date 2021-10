Foto’s maken duidelijk dat de vorming van sterrenstelsels in het vroege heelal een onrustige start kende

door

Een internationaal team van sterrenkundigen van de Universiteit van Nottingham en het Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) heeft gebruik makend van gegevens die zijn verzameld met de Hubble Space Telescope (HST) en de Gran Telescopio Canarias (GTC) kunnen vaststellen dat de vorming van sterrenstelsels in het vroege heelal een onrustige start heeft gekend. Met beide telescopen zijn gebieden aan de hemel uitgebreid bestudeerd, de zogeheten Frontier Fields, waarin kleine, maar zeer ver verwijderde sterrenstelsels te zien zijn. De vraag is hoe die formatie van de eerste sterrenstelsels in het heelal begon, als iets geleidelijks dat steeds groter werd, als een continue groei van sterren die samen de eerste sterrenstelsels vormden, of als iets dat met horsten en stoten ging en met meer geweld gepaard ging, zoals kleine stelsels die botsten tot grotere stelsels? Het team van sterrenkundigen is verbonden aan de zogeheten Survey for high-z Red and Dead Sources (SHARDS) en daarbij probeerden ze gebruikmakend van de HST en GTC én de zwaartekrachtlenzen die de natuur zelf biedt meer te weten te komen over de vorming van de vroegste sterrenstelsels. Uit het onderzoek van de gegevens, waarbij men in staat was de emissielijnen van de dwergstelsels te zien in de twee frontier fields Abell 370 en MACS J1149.5+2223, komt naar voren dat die vorming er één was van Stop ’n Go, van afwisselende periodes van intensieve stervorming afgewisseld met pauzes van non-activiteit. Vermoedelijk speelden botsingen géén rol in die intensievere periodes, maar is er door één of andere oorzaak meer toevoer van gas, waardoor de stervorming toeneemt. Met de James Webb Space Telescope, die in december wordt gelanceerd, wil men het onderzoek verder brengen. Hier is het vakartikel over het onderzoek, in december te verschijnen in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Universiteit van Nottingham.

