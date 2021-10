Het waarneembare heelal bevat 6 x 10^80 bits aan informatie

door

Wiskundige Melvin M. Vopson (Universiteit van Portsmouth) heeft onlangs berekend hoeveel informatie het heelal bevat, het waarneembare heelal wel te verstaan. Alles in het heelal is uit te drukken in informatie, of dat nou de informatie is die in ons DNA zit of de informatie van de kwantum eigenschappen van elementaire deeltjes. Vopson baseert zich bij zijn berekeningen op de theorieën van de wiskundige Claude Shannon, de ‘vader van het digitale tijdperk’, vanwege diens pionierswerk op het gebied van de informatietheorie. In 2019 wist Vopson al het verband te leggen tussen massa, energie en informatie: de massa van één bit zou bij kamertemperatuur 3,19 × 10^-38 kg bedragen. En nu twee jaar later weet Vopson te berekenen dat ieder elementair deeltjes een equivalent van 1.509 bits aan gecodeerde informatie bevat. Dat heeft hij vervolgens losgelaten op de schatting van het aantal elementaire deeltjes in het heelal (donkere materie niet meegerekend) en dat leverde een uitkomst van 6 x 10^80 bits aan informatie in het waarneembare heelal op. Vopson is overigens van mening dat informatie de vijfde toestand van materie is, naast vast, vloeibaar, gasvormig en plasma. Hij gelooft ook dat donkere materie feitelijk informatie is. Hier is Vopson’s recente artikel, gepubliceerd in AIP Advances. Bron: Universe Today.

