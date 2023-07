Huh, is het heelal 26,7 miljard jaar oud, twee keer zo oud als gedacht?

door

Algemeen wordt aangenomen dat het heelal 13,8 miljard jaar oud is, een leeftijd die gebaseerd is op talloze waarnemingen, onder andere van de Europese Planck satelliet. Maar recent heeft de sterrenkundige Rajendra Gupta (University of Ottawa) een nieuwe schatting gemaakt, gebaseerd op het zogeheten ‘onmogelijke vroege sterrenstelsel-probleem’, en de uitkomst is verrassend: het heelal is mogelijk 26,7 miljard jaar oud, bijna twee keer zo oud als de huidige schatting. Gupta heeft gekeken naar de waarnemingen gedaan met de Webb ruimtetelescoop, waarmee sterrenstelsels zijn waargenomen die al 300 miljoen jaar na de oerknal bestonden (uitgaande nog van een leeftijd van 13,8 miljard jaar) en die toen al heel zwaar waren en ook een superzwaar zwart gat in hun kern hadden, te zwaar allemaal eigenlijk dan het vigerende ΛCDM model van het heelal voorspelt. Gupta lost het probleem op door een oude theorie van stal te halen, de theorie van het ‘vermoeide licht’ (Engels: tired light), een theorie die in 1929 voor het eerst werd voorgesteld door Fritz Zwicky. De theorie stelt dat de roodverschuiving van licht van ver verwijderde sterrenstelsels niet komt door de uitdijing van het heelal, maar door een geleidelijk verlies van energie van de fotonen, de lichtdeeltjes. Gupta stelt een hybride model voor: dat er sprake is van roodverschuiving door de uitdijing van het heelal én door vermoeid licht. Naast vermoeid licht gebruikt Gupta nog een andere oude hypothese, die van de zich ontwikkelende ‘koppelingsconstanten’, ooit voorgesteld door Paul Dirac. Dit zijn fundamentele natuurconstanten die de interacties tussen elementaire deeltjes regelen en die mogelijk variëren in de loop der tijd. Door toepassing van deze hypothese hebben sterrenstelsels niet een paar honderd miljoen jaar de tijd om zich te ontwikkelen tot het formaat zoals waargenomen door Webb, maar enkele miljarden jaren. Eén van de natuurconstanten is de bekende kosmologische constante Λ, welke zich manifesteert als donkere energie, de energie die zorgt voor een versnelde uitdijing van het heelal. Gupta denkt dat Λ gekoppeld is aan de koppelingsconstanten. Uitkomst van alle berekeningen is volgens Gupta dat het heelal 26,7 miljard jaar oud is. Mijn inschatting is dat hier komende tijd veel kritiek op zal komen.

Meer informatie vind je in het vakartikel van R. Gupta, JWST early Universe observations and ΛCDM cosmology, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023).

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...