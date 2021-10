Hubble geeft ons een goede blik op de vroege fasen van een supernova

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om met de Hubble ruimtetelescoop een ongeëvenaarde blik te werpen op de vroegste fasen van een supernova. Het gaat om de supernova genaamd SN 2020fqvm, die plaatsvond in de Vlinderstelsels, een tweetal sterrenstelsels (NGC 4567 en 4568) die sterk via de zwaartekracht met elkaar reageren (zie de foto hierboven). De stelsels bevinden zich op 60 miljoen lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Maagd. De supernova werd in april 2020 ontdekt met de Zwicky Transient Facility verbonden aan het Palomar Observatorium in San Diego, Californië. Kort daarop werd hij ook waargenomen met de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), een satelliet van de NASA die eigenlijk bedoeld is om exoplaneten waar te nemen. Ook werd direct de Hubble ruimtetelescoop ingezet om de supernova te bekijken, slechts enkele uren na de eerste detectie van de supernova. Op archiefbeelden gemaakt met Hubble kon men zien dat de ster die als supernova uitbarstte eerder al materiaal had uitgeworpen. Dankzij de waarnemingen met een veelheid aan instrumenten waren Samaporn Tinyanont zijn zijn team in staat om heel veel te weten te komen over SN 2020fqvm, die ze beschouwen als de Steen van Rosetta van de supernovae. Men was in staat dankzij de uitgebreide waarnemingen op maar liefst drie verschillende manieren de massa te bepalen van de progenitor, die ster die explodeerde, die zo’n 14 tot 15 keer de massa van de zon bleek te zijn. Dankzij waarnemingen zoals aan deze supernova wil men komen tot een soort van waarschuwingssysteem, om te kunnen zien aan de hand van signalen welke sterren op het punt staan om te exploderen. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan SN 2020fqvm, verschenen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Phys.org.

