NASA’s nieuwste röntgenmissie IXPE is vanochtend gelanceerd

door

Vanochtend om 07.00 uur Nederlandse tijd is vanaf Kennedy Space Center in Florida NASA’s nieuwste röntgenmissie met een Falcon 9 raket van SpaceX gelanceerd, de Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). De NASA heeft die ruimtetelescoop samen met de Italiaanse ruimtevaartorganisatie gebouwd en de bedoeling is dat 325 kg wegende IXPE gaat kijken naar de polarisatie van röntgenstraling afkomstig van extreem heftige gebeurtenissen en objecten, zoals supernovae, supernovarestanten, magnetars, pulsars en (superzware) zwarte gaten. Door specifiek de polarisatie te meten, dat is dat de golven van de hoogenergetische fotonen in een voorkeursrichting trillen t.o.v. de bewegingsrichting, willen sterrenkundigen meer te weten komen over wat zich specifiek afspeelt bij die extreme objecten en gebeurtenissen. Hieronder videobeelden van de lancering.

Bron: Universe Today.

