Gaswolk G2, die langs het zwarte gat Sgr A* scheerde, blijkt jonge sterren te bevatten

Weten jullie nog van die grote gas- en stofwolk G2, die in 2011 werd ontdekt en die mei 2014 vlak langs het superzware zwarte gat Sagittarius A* (kortweg Sgr A* ) in het centrum van de Melkweg scheerde, iets wat de wolk ternauwernood overleefde. Een team van sterrenkundigen onder leiding van Florian Peißker heeft nu G2 bestudeerd met behulp van het SINFONI instrument verbonden aan de Very Large Telescope van de ESO in Chili en daaruit blijkt de in G2 drie zeer jonge sterren verscholen zitten. Eerder was al geconstateerd dat de temperatuur van G2 twee keer zo hoog is als wolken in z’n omgeving. In de dichtbevolkte omgeving rond Sgr A* zou G2 door de sterren daar verhit kunnen zijn, maar waarom is dat dan niet met die andere wolken gebeurd? Sgr A* kan ook de bron van die hitte niet zijn, want dan zou G2 steeds warmer moeten zijn geworden naarmate hij dichterbij Sgr A* kwam, maar de waarnemingen, gedaan in de periode 2005-2019 (gedeeltelijk dus gearchiveerde data), laten zien dat z’n temperatuur hetzelfde bleek, ongeacht de afstand tot Sgr A*. Nu blijkt dat er in G2 drie jonge sterren zitten, elk minder dan 1 miljoen jaar oud (ter vergelijking: de zon is vijf miljard jaar oud). Dat is op zich al opmerkelijk nieuws: dat in de extreme omgeving van Sgr A*, waar de dosis straling enorm hoog is, sterren kunnen worden geboren. Hier het vakartikel over het onderzoek aan G2, verschenen in The Astrophysical Journal, 2021; 923 (1): 69. Bron: Universiteit van Keulen.

