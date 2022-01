Vanavond is het maximum van de Boötiden

door

De meteorenzwerm Boötiden (a.k.a. Quadrantiden) bereikt vanavond rond 23:15 uur zijn maximum. De meteoren van de Boötiden hebben lange sporen en zijn zwak en blauwachtig. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo’n 130 meteoren per uur vallen. Rond 9:00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 86°) aan de hemel. Het beste moment om Boötiden waar te nemen is op dinsdag 4 januari rond 4:15 uur (zie het kaartje hierboven). Dat is ongeveer 5.0 uur na het moment van het maximum, wat ongunstig is voor een meteorenzwerm met een dermate korte piek. Daardoor zijn ten minste 60% minder meteoren te zien dan in het ideale geval. De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 45° boven de horizon, in het oostnoordoosten. Door de matige omstandigheden zijn er in onze streken dan vermoedelijk “maar” circa 23–34 meteoren per uur van deze zwerm te zien, altijd nog de moeite waard om te gaan waarnemen. In totaal zijn er, door meteoren van andere zwermen en sporadische meteoren, bij donkere en heldere hemel circa 32–44 “vallende sterren” per uur te zien. De Maan stoort niet. Rond 8:00 uur gaat het schemeren en om 8:47 uur komt de Zon op. De Boötidenzwerm is dermate scherp gepiekt dat het zaak is zo dicht mogelijk bij het maximum waar te nemen. Bron: Sterrengids 2022 + Hemel.waarnemen.com.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp