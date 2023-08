Een mooie bijvangst van het Perseïdenweekend

door

Vorig weekend (12-13 augustus) was het maximum van de Perseïden, de jaarlijks terugkerende meteorenzwerm, die we altijd in de zomervakantie kunnen zien. Zaterdagavond en – nacht was het qua bewolking waardeloos in Dordrecht, maar zondag klaarde het overdag op en ’s avonds hebben we de Perseïden goed kunnen waarnemen. Met collega-Astroblogger Jan Brandt en met Ruben de Bruijn hebben we de Perseïden waargenomen, deels bij volkssterrenwacht Mercurius in Dordrecht en deels thuis in de tuin.

Ruben had zijn Panasonic DMC -Fz1000 meegenomen en met een statief gericht op de oostelijke hemel. Hij had een interval programma op zijn systeemcamera aangezet, waarbij er met een interval van 17 seconden telkens een foto met een belichtingstijd van 15 seconden werd gemaakt (ISO 400, diafragma f/2,8, brandpuntsafstand 9,1 mm). Dat leverde rond 01u48m deze twee foto’s op (kijk bij voorkeur in een donkere omgeving, anders zie je weinig):

Je ziet het, onderaan is een meteoor te zien, op de twee opnames, die achter elkaar gemaakt waren. Het was één meteoor die van oost naar zuid langs vloog, maar die met de twee opnames twee keer vastgelegd werd. Jan Brandt heeft die twee opnames met stack-software ‘op elkaar gelegd’ en qua contrast nog wat verbeterd en dat heeft het volgende fraaie resultaat opgeleverd. Daarop zie je de meteoor met een korte onderbreking, die het gevolg is van de kleine pauze van 2 seconden tussen de twee opnames.

Het was geen Perseïde die Ruben heeft vastgelegd, want hij kwam niet uit de richting van de radiant, die hoger aan de hemel gelegen was, in de kop van Perseus (zie het kaartje bovenaan de blog). Het ging dus om een sporadische meteoor, waar we er die nacht meer van hebben gezien. Links van de meteoor is de heldere ster Capella (α Aurigae) te zien, rechtsonder de Pleiaden of het Zevengesternte, de bekende open sterrenhoop. Rechts van de Pleiaden is ook Jupiter te zien. Ruben en Jan, mooi gedaan!

