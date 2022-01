Plan uiteengezet voor terravorming Mars met gigantisch zonneschild

Op Mars buiten de woonhabitat werken en rondwandelen zonder steeds een ruimtepak aan te moeten trekken zou de rode planeet voor toekomstige Marsbewoners stukken aantrekkelijker maken. Een ambitieus plan voor terravorming van Mars werd nogmaals onder de aandacht gebracht door recent gepensioneerd NASA’s hoofd wetenschap Jim Green. Green heeft bij zijn afscheid van NASA op 1 januari j.l. dit plan, waar hij en zijn team reeds jaren aan werkte, nog eens uiteengezet en betreft het omhullen van Mars met een gigantisch magnetisch schild opdat de planeet beschermd zou worden tegen een spervuur van hoogenergetische deeltjes afkomstig van de zon, zie ook dit artikel in de NYT.



Green, sinds 1980 werkzaam bij NASA, en gespecialiseerd in de studie van magnetische en elektrische velden en lage energie plasma in het zonnestelsel, is van mening dat dit plan een veel mensvriendelijker klimaat zou scheppen op de rode planeet. In 2017 op NASA’s Planetary Science Vision 2050 presenteerde hij simulaties van zijn plan over hoe een magnetisch veld van Mars a.h.w. vervormd kan worden voor het scheppen van een beter klimaat voor Marsexploratie. Het schild voorkomt dat de zon de atmosfeer van Mars vernietigd. Green stelt; “Mars wordt in een beschermde ‘magnetotail’ geplaatst, wat zou helpen de atmosfeer te ‘herbouwen’, een atmosfeer die voor 90 procent verdwenen is. Met Mars afgesloten van de zon, zou de temperatuur uiteindelijk stijgen tot een punt waarop de CO2-bedekking bovenop de poolkap kan sublimeren, aldus Green. Hierdoor zou de koolstofdioxide vrijkomen, in gas veranderen, en de atmosfeer beginnen te vullen. Dit warmt de atmosfeer op en doet het ijs smelten, dat terugkeer van vloeibaar water mogelijk maakt. En na slechts een paar jaar zou het klimaat stabiliseren.” En, aldus Green, door de hogere temperatuur en druk kan begonnen worden met het kweken van planten in de bodem.”

Het door Green onthulde plan betreft het creëren van een dipoolveld – een paar gelijke en tegengesteld geladen magneten – in een baan tussen Mars en de zon, op een punt dat bekend staat als Mars L1. Dit ‘kunstmatig magnetisch veld’ zou Mars in een ‘magnetotail’ plaatsen en het beschermen tegen de harde zonnewind. Zonder het spervuur ​​​​van hoogenergetische deeltjes, en met de opbouw van een atmosfeer, wordt uiteindelijk, aldus Green, een ‘vergelijkbaar veld als dat van de aarde’ bewerkstelligd. Green noemt verder dat het niet ‘echt’ terravorming betreft, in die zin dat het klimaat ter plekke kunstmatig wordt verandert, maar stelt: “We laten de natuur het zelf doen. En dat doen we op basis van de voor ons tot nu toe bekende fysica.” Green’s wetenschappelijke aanpak van terravorming van Mars contrasteert sterk met het plan van SpaceX’ oprichter en CEO Elon Musk gelanceerd in 2019. Musk stelde destijds voor om Mars te bombarderen met nucleaire bommen om op de planeet voldoende koolstofdioxide vrij te laten komen om de atmosfeer te doen opwarmen. Bronnen: NYT, NASA