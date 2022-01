Drone video toont Starship’s lanceertoren in volle glorie

door

SpaceX luidde 2022 in met een spectaculaire drone video die een fraai overzicht geeft van het Starbase complex van SpaceX in Boca Chica, in het zuiden van Texas (VS). De hoofdrol in de video is weggelegd voor de imposante lanceertoren die statig oprijst uit het enigszins barse en vlakke landschap in de omgeving.

De toren is zowel bedoeld als lanceerplatform voor de kolossale draagraket ‘Starship’, maar moet ook als ‘vangnet’ gaan dienen voor de Super Heavy boosterraket die na iedere vlucht terugkeert. Het Starship bestaat uit twee elementen, de ‘Super Heavy’ en het ‘eigenlijke’ Starship. De lanceertoren is in aanbouw terwijl SpaceX zich voorbereidt op de lancering van de eerste orbitale testvlucht in de loop van 2022. Deze orbitale ‘van Texas naar Hawai’ testvlucht zal uitgevoerd worden met de ‘Serial Number 20’-combinatie. Alle vorige ‘SN’ of Starship-prototype testvluchten waren suborbitale vluchten en vlogen ‘alleen’ zonder booster, naar een hoogte van om en nabij de 10 km, zie ook deze AB.

De SN20-combinatie zal opstijgen vanaf Starbase en de Super Heavy zal kort na lancering in de Golf van Mexico neerstorten, maar het Starship zelf zal één loop rond de aarde maken en landen op een droneschip van SpaceX in de Stille Oceaan, nabij het Hawaiiaanse eiland Kauai. SpaceX ‘mikte’ op januari of februari 2022 voor de eerste lancering, liet Elon Musk in november j.l. weten tijdens een presentatie voor de National Academies of Sciences. Het technische werk aan SN20 gaat door, maar de orbitale vlucht kan pas plaatsvinden als de Federal Aviation Administration een milieubeoordeling van Starbase heeft afgerond. Die beoordeling zou naar verwachting eind 2021 worden afgerond, maar de FAA heeft onlangs de nieuwe streefdatum gesteld op 28 februari., zie voor meer info ook hier. SpaceX ontwikkelt dit ambitieuze transportsysteem om mensen en ladingen naar de maan, Mars en andere verre ruimtebestemmingen te brengen.



De beoogde lanceringen zullen zich afdoende moeten bewijzen om in 2023 met de eerste operationele missievluchten te starten. SpaceX heeft al enkele klanten voor Starship. Zo boekte de Japanse miljardair Yusaku Maezawa het Starship voor een flyby rond de maan, lancering gepland voor december 2023. En NASA koos het Starship als het eerste landingssysteem voor zijn Artemis-programma, dat tot doel heeft een bemande maanbasis te vestigen. Op de lange termijn is SpaceX van plan om Starship te gebruiken om Mars te koloniseren, maar ook zou het schip mensen vanaf Mars, via de dwergplaneet Ceres, naar Jupiter kunnen vervoeren, aldus Musk tijdens de presentatie voor de NAS. SpaceX is een bezige bij en ondertussen heeft het bedrijf ook weer een nieuwe batch Starlink-satellieten gelanceerd op 6 januari j.l. Zie hier op EA alles over deze missie om wereldwijd breedband internet via satelliet aan te leggen. Credits; Space.com (video), SpaceNews, NASA/JPL, EverydayAstronaut, NasaSpaceFlight



Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp