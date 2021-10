SpaceX’ Starship SN-20 ondergaat motor-grondtest maar lanceerdatum voor de eerste orbitale testvlucht lijkt nog ver weg

SpaceX heeft op 18 oktober j.l. met de SN20 Starship-prototype een korte motor-grondtest uitgevoerd op de lanceerbasis Boca Chica, in het zuiden van Texas. De SN20 is het ruimteschip waarmee de allereerste orbitale testvlucht van het Starship-programma gemaakt gaat worden.



Alle vorige ‘SN’ of ‘Serial Number’ Starship-vluchten waren suborbitale testvluchten. Sinds augustus staat het Starship SN20 al klaar op de lanceerplaats van SpaceX , te Boca Chica, ook wel ‘Starbase’ genoemd. NASA Spaceflights’ journalist Chris Bergin noemde de explosie van de motor-grondtest enigszins ‘dof’, wat suggereert dat de actie mogelijk een zogeheten voorverbrandertest was met de Raptor-motoren van de SN20. (Elke Raptor heeft twee voorverbranders die het vloeibare methaan en de vloeibare zuurstof van de motor verwarmen en mengen.) Deze test zal, mogelijk al binnenkort , gevolgd worden door een ‘static fire-test’ waarin alle motoren van de SN20 zullen ontbranden, terwijl het ruim 50 meter hoge gevaarte aan de grond genageld blijft. Het Starship-systeem dat SpaceX ontwikkelt om mensen en vracht naar de maan en Mars te brengen bestaat uit twee elementen, het Starship (50 m) en de Super Heavy boosterraket (70 m). Beiden zijn ontworpen om volledig herbruikbaar te zijn, en beide De combinatie zal voor deep-space missies worden aangedreven door next-generation Raptor-motoren – zes voor het Starship en 29 (tot mogelijk 32) voor de Super Heavy.

Suborbitale Starship testvluchten

SpaceX heeft meerdere Starship-prototypen gevlogen op suborbitale testvluchten. De laatste dateert van 6 mei j.l. Toen heeft SpaceX een een succesvolle testvlucht plus landing, met de SN15 uitgevoerd. De SN15 was een sterk verbeterd Starship-prototype, i.v.m. de vier Starships ervoor, zie EM/twitter. De vier SN-Starships die de SN15 voorgingen hebben wel allemaal een geslaagde testvlucht gemaakt maar bij de landing of net erna, explodeerden ze. Alle prototypen vlogen naar een hoogte van ongeveer10-12 km, en waren in het bezit van drie Raptor-motoren. Deze motoren worden tijdens de vlucht achtereenvolgend uitgeschakeld voordat het voertuig het hoogste punt van de vlucht bereikt, rond de 10 km. Na heroriëntatie op het hoogste punt in de vlucht moet een gecontroleerde äerodynamische afdaling met bodyflaps uitgevoerd worden. De Raptors ontsteken opnieuw zodra het voertuig een landing-flip-manoeuvre uitvoert onmiddellijk voor de landing op het landingsplatform. Op 30 maart j.l. lanceerde SpaceX de SN11 (deze explodeerde al voor de landing en brokstukken richtten nogal wat schade aan), op 3 maart j.l. vloog de SN10, een maand ervoor op 3 februari j.l. de SN9 en op 9 december 2020 de SN8. De combinatie zal voor deep-space missies worden aangedreven door next-generation Raptor-motoren – zes voor het Starship en maximaal 32, voor de Super Heavy booster.



Eerste orbitale testvlucht, FAA, Starbase

Echter de SN20 zal de eerste zijn die met zes Raptors vliegt en de eerste die een baan om de aarde bereikt, als alles volgens plan verloopt. SpaceX is nu druk met de voorbereiding voor deze orbitale testvlucht maar er is nog geen duidelijkheid over de datum. (Zie ook EA-website voor actieschema). Het testschema is momenteel zeer onzeker; de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) voert een milieubeoordeling uit van de orbitale lancering van het Starship vanaf Starbase in Zuid-Texas. De FAA heeft vorige maand een concept van haar rapport uitgebracht en accepteert tot 1 november openbare opmerkingen over het document. Die opmerkingen zullen worden opgenomen in de definitieve beoordeling. Zie hier meer over SpaceX en de FAA). In augustus werd de SN20 bovenop de Super Heavy gezet (Booster 4, zie foto boven), het complete gevaarte was toen ineens 120 meter hoog, de langste raket ooit gebouwd. Het duo werd echter al snel weer gescheiden, opdat technici beter hun werk aan ieder element afzonderlijk konden uitvoeren. Elon Musk liet op 2 maart j.l. weten de lanceerbasis c.q. het productiecomplex in Boca Chica’s ‘Starbase’ te gaan noemen. Musk twitterde; ‘Creating the city of Starbase, Texas … From there to Mars, and then the Stars.’ Het geheel omvat dan de lanceerbasis, een dorp en het strand van Boca Chica, in de provincie Cameron County te Texas. Zie hier voor een uitgebreide tour en interview met Elon Musk over het Starbase-complex. Het dorp, op een steenworp afstand van het strand van Boca Chica, waar voorheen veel gepensioneerden woonden, is nu de thuisbasis van voornamelijk SpaceX-medewerkers. Bronnen: SpaceX/Space.com/NasaSpaceFlight/EverydayAstronaut