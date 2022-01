Komende LiteBIRD missie zou zelfs signalen van de inflatie in het vroegste heelal kunnen detecteren

door

De Japanse LiteBIRD missie staat gepland voor lancering in 2028 – oooohhh, nog maar zes jaar wachten – en vanuit Lagrangepunt 2, waar de Webb ruimtetelescoop nu ook onderweg naar toe is, gaat LiteBIRD de polarisatie meten in de kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engels: CMB), de 2,7 K koude straling die het restant is van de hete oerknal. In de allervroegste fase van die hete oerknal vond de zogeheten kosmische inflatie plaats, een zeer kort durende fase waarin het heelal exponentieel expandeerde. Door die inflatie zouden ‘primordiale zwaartekrachtgolven’ zijn gegenereerd, welke in de vorm van polarisatie in de CMB te zien zouden zijn, in theorie tenminste.

Zou je er inderdaad in slagen om deze zwaartekrachtsgolven te detecteren dan zou je daarmee meer te weten kunnen komen over de energie waarbij de inflatie plaatsvond. De zwaartekrachtgolven zijn namelijk gekoppeld aan hoeveel het inflatieveld, dat is de energiebron van de inflatie, kan veranderen tijdens de inflatie – een relatie die de “Lyth-grens” (Engels: Lyth-bound) wordt genoemd. Recente berekeningen door onderzoekers o.a. van het Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (Kavli IPMU) laten nu zien dat LiteBIRD in staat is om de primordiale zwaartekrachtgolven te detecteren, mits de energie gedurende de inflatieperiode hoog genoeg was (zie de grafiek hierboven). Diverse inflatiemodellen geven aan dat de energie gedurende de inflatie te laag is om detecteerbare zwaartekrachtgolven te produceren, maar het werk van Valeri Vardanyan en z’n collegae laat zien dat er naast de zwaartekrachtgolven vanuit de vacuümfluctuaties in de inflatieperiode nog andere zwaartekrachtgolven van twee andere zogeheten scalarvelden ontstaan en dat die wel degelijk zichtbaar zijn voor LiteBIRD, ook al was de energie gedurende de inflatie laag.

Hier het vakartikel over het onderzoek aan de inflatieperiode en de vooruitzichten voor LiteBIRD, op 15 december j.l. verschenen in Physical Review Letters. Bron: IPMU.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp