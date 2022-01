China bouwt ‘maansimulator’ die omstandigheden met een lage zwaartekracht op aarde nabootst

door

Tegen het eind van dit decennium wil China in samenwerking met Rusland een basis op de maan hebben gestationeerd. Zo rond 2035 hoopt men deze basis, het ‘International Lunar Research Station’, bemand te hebben. In 2019 nodigde men ook andere landen uit deel te nemen, maar het zijn de Chang’e en komende Russische Luna-maanmissies die vooralsnog de weg gaan bereiden voor dit kolossale ILRS-project. De Chinese maanmissies worden uitgevoerd door het CNSA in het kader van het Chinese Lunar Exploration Program.



Voor de voorbereiding op deze uitdagende missie(s) zijn Chinese wetenschappers bezig een ‘kunstmatige-maanruimte’ te bouwen om zo een beter inzicht te krijgen in wat de maanomgeving voor impact heeft op apparatuur. Op de maan is de zwaartekracht slechts een zesde van die van de aarde. In een onderzoeksfaciliteit in de stad Xuzhou, in de oostelijke provincie Jiangsu, bouwt men aan deze simulator waarmee een dergelijke omgeving nagebootst wordt met behulp van magneten. In een vacuümkamer met een diameter van 60 centimeter worden gegenereerde magnetische velden gebruikt om de zwaartekracht te kunnen doen ‘opheffen’. De kamer, die zal worden gevuld met stenen en stof om het maanoppervlak te imiteren, zal, aldus ingenieur Li Ruilin in de SCMP, ‘de eerste in zijn soort ter wereld’ zijn, en tevens ‘lage zwaartekrachtcondities behouden voor zo-lang-als-je -wilt’.



De wetenschappers kunnen met deze simulator beter gaan vaststellen of apparatuur en bepaalde structuren zullen overleven op de maan en zo kan, in het algemeen, ook de levensvatbaarheid van een bemande nederzetting aldaar beter beoordeeld worden. Li stelt: “Sommige experimenten, zoals een impacttest, hebben slechts een paar seconden nodig [in de simulator]. Maar andere, zoals ‘kruiptesten’, kunnen enkele dagen duren.” Een kruiptest meet hoeveel een materiaal zal vervormen onder constante temperatuur en stress. De inspiratie voor de kamer kwam van de natuurkundige Andre Geim (Universiteit van Manchester, VK) die de satirische Ig Nobelprijs won in 2000 voor het bedenken van een experiment waarbij een kikker met een magneet zweefde (in 2010 won hij ook de echte Nobelprijs). De levitatie komt van het ‘diamagnetisch effect’ Bronnen; South China Morning Post, SpaceNews, Russian Space Web



