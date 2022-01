Tweede trap van een in 2015 gelanceerde Falcon 9 raket zal op 4 maart tegen de maan knallen

door

Op 12 februari 2015 werd om 00.03 uur Nederlandse tijd het ‘Deep Space Climate Observatory’ (DSCOVR) van de NASA en NOAA de ruimte in gebracht, gelanceerd met een Falcon 9 raket van SpaceX vanaf Cape Canaveral Air Force Station in Florida – wie kan het zich niet herinneren? Wat toen die 12 februari 2015 fout ging was dat de tweede trap van de Falcon 9 raket niet in een beheersbare baan terecht kwam, die ‘m uiteindelijk moest leiden tot een afdaling door de atmosfeer, waarbij de trap geheel opbrandde, maar dat ‘ie een chaotische baan bereikte, niet controleerbaar door de vluchtleiding op aarde. De sterrenkundige Bill Gray heeft nu berekend dat die tweede trap op vrijdag 4 maart a.s. tegen de maan zal knallen, ruim zeven jaar na de lancering dus. In januari passeerde de 4 ton zware en 15m lange boostertrap de maan al eens en dat heeft z’n baan flink veranderd, waardoor die nu op een crash-course met de maan is. Hij zal aan de achterzijde van de maan inslaan – helaas voor ons dus – en dat zal met een snelheid van 9.000 km/u plaatsvinden, volgens de laatste berekeningen om 13:25:58 uur Nederlandse tijd aan de rand van de krater Hertzsprung (∅ 520 km, zie afbeelding).

Deze inslag is een primeur, want het is voor het eerst dat een door mensen gemaakt voorwerp onbedoeld inslaat op de maan. Alle andere inslagen waren met opzet of het gevolg van fouten bij de landing. Bron: Project Pluto.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp