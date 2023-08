Luna-25, Ruslands eerste maanlander sinds 1976, wordt vrijdag gelanceerd

Rusland heeft vandaag laten weten dat het komende vrijdag 11 augustus om 01.10 uur Nederlandse tijd de Luna-25 wil lanceren, een missie die een lander op de maan moet zetten. Dat zal de eerste maanmissie van Rusland sinds 1976 worden en dat gedurende de oorlog, die het land aan het voeren is met buurland Oekraïne. De Luna-25 lander heeft een landingsgestel van vier poten en weegt 800 kg. De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos heeft laten weten dat de lander ergens bij de zuidpool van de maan moet gaan landen, vlakbij de Boguslavsky krater. De lancering zal gebeuren met een Sojoez 2.1b-draagraket, die zal vertrekken vanaf Vostochny cosmodrome in het verre oosten van Rusland.

Finally Roscosmos announced the launch time of #Luna25 officially (which we knew for almost a month).

Rollout – August 8

Launch – August 10, 23:10:57 UTC.

Soyuz 2.1b is assembled with the head part. The mission's press kit is here (VPN may be required): https://t.co/vCrBxPbMfE pic.twitter.com/ViDqRKTYMS

