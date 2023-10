NASA lanceert asteroïdemissie naar (16) Psyche, een mogelijke goudmijn voor ruimtemijnbouw

NASA heeft op 13 oktober j.l. zijn missie naar de metaalrijke asteroïde (16) Psyche gelanceerd met een Falcon 9 raket, vanaf het Kennedy Space Center in Florida. (16) Psyche ligt op een afstand van maar liefst 497 miljoen km van de aarde. NASA heeft berekend dat het edelmetaal dat gedelfd zou kunnen worden wel een waarde van rond de 10.000 biljard USD zou kunnen hebben. Onderzoekers hebben al ontdekt dat het oppervlak van de asteroïde voor ten minste 30 procent uit metaal bestaat en dat de rotsen op het oppervlak bedekt zijn met metalen korrels. De (16) Psyche is een asteroïde die in 1852 werd ontdekt door de Italiaanse astronoom Annibale de Gasparis. Vernoemd naar de Griekse godin van de ziel, Psyche, is 16 Psyche in tegenstelling tot de meeste andere asteroïden die uit gesteente bestaan, grotendeels uit metaal samengesteld (M-categorie). (16) Psyche draait om de zon in de asteroïdengordel, een donutvormig gebied in de ruimte tussen de aarde en Jupiter dat meer dan een miljoen rotsachtige hemelobjecten bevat die in grootte variëren van 10 meter tot 946 km in diameter. Met een diameter van meer dan 200 km is (16) Psyche de grootste van de M-type asteroïden, een bijzondere klasse van asteroïden waarvan wordt gedacht dat ze metaalrijk zijn en daarom mogelijk fragmenten zijn van de kernen van protoplaneten die uiteenvielen toen ons zonnestelsel zich vormde.



Het was NASA-Psyche wetenschapper professor Lindy Elkins-Tanton die ooit berekende dat alle metalen (Global News 2017en Forbes) in dit hemellichaam mogelijk wel zo’n 10.000 biljard USD waard zouden kunnen zijn, (t.v. in bv 2017 had het GWP (bruto wereldproduct) een waarde van zo’n 80 biljoen USD). Een groot mysterie rond (16) Psyche is de oorsprong ervan. Sommige wetenschappers menen dat de asteroïde deel uitmaakt van een protoplaneet die is gevormd tijdens de vroege dagen van het zonnestelsel, andere menen dat m.b.t. de samenstelling van het oppervlak van Psyche, de rots een primitieve asteroïde zou kunnen zijn die zich dichtij de zon heeft gevormd.