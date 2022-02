door

Jawel, je leest het goed: Curiosity heeft een potentieel biologisch geproduceerde koolstofsignatuur op Mars gedetecteerd! Sinds augustus 2012 rijdt de Marsrover Curiosity rond in de Gale krater, vlakbij de centrale berg Mount Sharp (Aeolis Mons). Nu blijkt dat Curiosity met twee van z’n instrumenten koolstof in monsters die zijn verzameld heeft aangetroffen, welke een signatuur hebben die wordt geassocieerd met biologische processen op aarde. Het gaat om de TLS (Tunable Laser Spectrometer) en SAM (Sample Analysis at Mars) instrumenten. Daarmee hebben Christopher House (Pennsylvania State University) en z’n team 24 monsters geanalyseerd, die Curiosity met z’n boorinstrument op vijf verschillende plekken in de krater heeft verzameld. In de oven van SAM werden die monsters verhit tot maar liefst 850 °C en het gas wat daarbij vrijkwam werd vervolgens geanalyseerd door de TLS. Bij de isotopen van koolstof die in dat gas werden aangetroffen draait het vooral om de hoeveelheden van koolstof-12 en -13 en de verhouding in abundantie tussen die twee. Leven op aarde gebruikt een koolstof-12-atoom om voeding te metaboliseren en/of fotosynthese in plaats van het grotere en zwaardere koolstof-13-atoom.

🧐Curiouser & curiouser! I found samples with unusual carbon isotopes, which are key in understanding the evolution of planets. On Earth, this is linked to life but it may still be created by geology. What does it mean on Mars? Ah, that’s the great puzzle! https://t.co/xLKj8QmEL9 pic.twitter.com/L3Gf8oFctP — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) January 18, 2022

De helft van de 24 monsters bleek grote hoeveelheden koolstof-12 te bevatten, een potentieel verbluffende ontdekking gezien de relatie van koolstof-12 tot het leven op aarde. De gemeten hoeveelheid koolstof-12 is meer dan wat eerder is gemeten op andere lokaties op Mars en in meteorietmonsters van Mars. Dát die hoeveelheid koolstof-12 op aarde gelinkt is aan biologische processen hoeft niet per sé te betekenen dat het ook op Mars gelinkt is aan biologische processen, aldus de onderzoekers. “Op aarde zijn processen die het koolstofsignaal dat we op Mars zien biologisch. We moeten begrijpen of dezelfde verklaring ook voor Mars werkt, of dat er andere verklaringen zijn omdat Mars heel anders is“, aldus House. Men wil nu gaan kijken of er op Mars mogelijk andere (geologische) processen zijn die de hoeveelheid koolstof-isotopen kunnen verklaren en als dat niet het geval is, dán is er de zeer interessante vraag of er biologische processen gaande zijn op Mars. Hier is het vakartikel, verschenen in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Bron: NASA Spaceflight.

