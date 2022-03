door

De 46ste editie van de Landelijke Sterrenkijkdagen vindt plaats in het weekend van 11 t/m 13 maart 2022. Op tientallen plekken in Nederland kun je door een telescoop komen sterrenkijken. Bij het langstlopende sterrenkundige publieksevenement van Nederland draait alles om het ontdekken en beleven van de sterrenhemel boven Nederland. De dagen worden georganiseerd onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).

De sterrenkijkdagen zijn al 46 jaar hét moment voor iedereen met belangstelling voor de sterrenhemel. Je kunt dan kennismaken met het sterrenkijken of een sterrenwacht bezoeken. Op veel locaties is een aanvullend programma voor als het weer tegenzit. Zo zijn er fascinerende verhalen over actuele sterrenkundige onderwerpen, planetariumvoorstellingen, demonstraties van telescopen en experts die informatie geven over weer- en sterrenkunde als hobby. Op de meeste locaties is de toegang gratis.

Locaties

Veel sterrenwachten, verenigingen en amateurastronomen doen mee aan de sterrenkijkdagen, net als de astronomische instituten van de universiteiten. Het volledige overzicht van alle kijklocaties is te vinden op www.sterrenkijkdagen.nl. In bijna alle provincies zijn er kijklocaties te bezoeken. NOVA en KNVWS organiseren in de planetariumkoepel van Museon-Omniversum in Den Haag twee Star Party’s; eentje voor families en eentje voor een Engelstalig publiek. Na afloop kunnen de bezoekers in de tuin achter het Omniversum met sterrenkunde-amateurs van de KNVWS zelf door een telescoop naar de maan en de sterren kijken. Zie: https://www.astronomie.nl/nieuws/landelijke-sterrenkijkdagen-op-11-12-en-13-maart-2022-3198

Wat kun je dit jaar zien bij helder weer?

De maan staat in dit weekend iets meer dan halfvol aan de avondhemel. De maankraters en de uitgestrekte, bijna gladde maanzeeën zijn goed zichtbaar dankzij de schaduwwerking. Je kunt proberen om met je smartphone door de telescoop een maanfoto te maken. Ook het wintersterrenbeeld Orion met zijn karakteristieke zandlopervorm is te zien aan de zuidelijke hemel. Als je goed kijkt, zie je dat de sterren verschillende kleuren hebben. De superreus Betelgeuze staat linksboven in het sterrenbeeld en is roodoranje van kleur. In de onderste helft van het sterrenbeeld bevindt zich de Orionnevel. Het is een ‘kosmische kraamkamer’ waar nieuwe sterren en planeten worden gevormd. Deze nevel leert ons meer over hoe ons eigen zonnestelsel is ontstaan. Niet ver van Orion staat het sterrenbeeld Stier en daar vind je de open sterrenhoop Plejaden (ook bekend als het Zevengesternte). Bron: Astronomie.nl.

