Roscosmos weigert lancering van 36 OneWeb satellieten vanaf Baikonoer

De Oekraïne-Rusland crisissituatie heeft ook gevolgen voor de in aanbouw zijnde satellietconstellaties voor wereldwijd breedband-internet. Het multinationaal bedrijf OneWeb dat zo een satellietconstellatie bouwt zou de volgende batch satellieten op vrijdag 4 maart a.s. vanaf Baikonoer (Kazachstan) op een Russische Sojoez-raket en een door Rusland gerund platform, lanceren. De Britse regering, die mede-eigenaar is van OneWeb, zat al in z’n maag met de lancering en was reeds aangespoord door het Engelse Commons Business Committee om deze te annuleren. Maar zoals net bekend is geworden, weigert Roscosmos de 36 OneWeb-satellieten te lanceren, tenzij het bedrijf voldoet aan de eisen van Roscosmos. Roscosmos eist dat het VK haar belang in OneWeb verkoopt en dat het bedrijf garandeert dat de satellieten niet voor militaire doeleinden zullen worden gebruikt. De laatste lancering, zie foto boven, dateert van 10 februari j.l. toen er 34 OneWeb satellieten werden gelanceerd.

Zowel de Britse regering als het Indiase Bharti Global zijn grootaandeelhouders van OneWeb. OneWeb’s hoofdkantoor is gevestigd in Londen en de fabriek staat in Florida – OneWeb Satellites – dat een joint venture is met Airbus Defense and Space. OneWeb wil in totaal 648 satellieten in een lage baan om de aarde brengen, er zijn er reeds 428 in de ruimte gebracht. OneWeb heeft een diversiteit aan belanghebbenden over de hele wereld, en investeerders zijn verder o.a. de Japanse SoftBank, het Eutelsat en het Zuid-Koreaanse Hanwha systems. De Britse regering werd verzocht de lancering te annuleren op aandringen van het Commons Business Committee. De voorzitter van het CBC, Darren Jones, noemde het ongepast na de Russische invasie van Oekraïne, zo meldde de BBC. Britse belastingbetalers hielpen OneWeb in 2020 uit het faillissement te kopen met een belang van £ 400 miljoen. dit gaf het Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) een zetel in de raad van bestuur van OneWeb. OneWeb heeft nog maar een zevental lanceringen te gaan voor het voltooien van het netwerk, waaronder één vanuit Frans-Guyana. Alle missies zijn geboekt op Russische Sojoez-raketten. Met het bestaande netwerk kan het bedrijf breedbandinternetverbindingen leveren naar locaties boven 50 graden noorderbreedte, maar voor wereldwijde dekking zijn de extra satellieten nodig. Er is verder weinig optie qua draagraketten, de Ariane-raketten zijn al volgeboekt. Een woordvoerder van de Britse regering meldde de BBC: “Het is goed dat er vragen worden gesteld over toekomstige samenwerking in de ruimte met Rusland na de illegale invasie van Oekraïne. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en werken regelmatig samen met onze partners, en houden de volgende stappen in het oog.”