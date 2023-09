Driemaal Elon Musk in het nieuws; Starship 25, zijn nieuwe biografie en Starlink-gate

Domineerde Elon Musk, de ruimtevaartondernemer, sinds lang al fors het ruimtevaartnieuws, afgelopen week gebeurde er inderdaad wel heel bijzondere zaken rondom zijn persoon en ondernemingen. Het ging met name om een drietal zaken, waarvan er twee zwaar met elkaar verbonden zijn. Ten eerste, wordt er een lancering van het nieuwe Starship, type Starship 25 / Super Heavy booster 9, in de loop van komende weken verwacht. De lancering hangt momenteel af van de FAA-vergunning . Het moet een nieuwe poging worden om met het Starship rond de aarde te vliegen. De eerste poging in april j.l. mislukte, zie deze Astroblog . Ten tweede is er zijn nieuwe biografie, getiteld Elon Musk, geschreven door Walter Isaacson , en op 12 september j.l. verschenen. En het is in dit boek dat er nieuws opdook over Musk’s bedrijf Starlink en de oorlog in Oekraïne, waar Elon Musk tekst en uitleg over gegeven heeft, nadat het bij velen wereldwijd veel stof heeft doen opwaaien. Elon Musk, impuls commerciële ruimtevaart In deze blog wilde ik deze drie items even kort toelichten. En ook even het volgende vooropstellen; waar sommigen Elon Musk bijkans een heilige status toedichten, en anderen hem hevig bekritiseren of ronduit verguizen, is het, in mijn ogen, desalniettemin een gegeven dat Musk, naast ruimtevaartpionier ook techpionier, en, niet onbelangrijk, een grote opinimaker in het publieke debat, hij de commerciële ruimtevaart een gigantische impuls heeft gegeven de afgelopen twee decennia. Dat is hem, dankzij zijn keiharde inzet, focus, en ingenieus zakelijk inzicht, goed afgegaan. Het SpaceX imperium staat inmiddels als een huis.

Het is zijn Starlink, een satellietnetwerk voor breedband internet , dat de afgelopen anderhalf jaar in het oorlogsconflict tussen Oekraïne en Rusland een cruciale rol speelt. Inmiddels zijn er ook al enkele Astroblogs over Starlink, Oekraïne en Rusland, verschenen, zie o.a. hier en hier. Nu verschenen er, n.a.v. Musk’s biografie, nieuwsberichten bij o.a. CNN en The Washington Post, die in het bezit waren van enkele episode’s van deze biografie, aanvullende informatie over Oekraïne en Starlink. Deze berichten kwamen samengevat op het volgende neer; de verrassingsaanvallen met Oekraïnse onderwaterdrones op Russische (marine)-schepen op de Krimbrug en op havensinstallaties hadden mogelijk nog effectiever kunnen zijn als Elon Musk en zijn satellietnetwerk Starlink vorig jaar niet enige tijd had beperkt. Afgelopen week bleek dat een aanval, vermoedelijk in oktober 2022, mislukte doordat Starlink op een gegeven moment weigerde de dekking van het netwerk uit te breiden.

Het verhaal is dus afkomstig uit een van de episode’s zoals beschreven in Isaacson’s biografie. Musk zou uiteindelijk gezwicht zijn voor een Russische dreiging om kernwapens in te zetten op de Krim. Musk ontkende het bericht aanvankelijk, ‘SpaceX heeft niets uitgezet’. Maar later gaf hij meer uitleg over het voorval, en meldde op X, “Er was een noodverzoek van regeringsautoriteiten om Starlink helemaal tot aan Sebastopol te activeren. De duidelijke bedoeling daarachter was om het gros van de Russische vloot voor anker tot zinken te brengen, en als ik daarmee had ingestemd was ik nadrukkelijk medeplichtig geweest aan een belangrijke oorlogsdaad en een escalatie van het conflict.΅Zonder verder te oordelen wie er aan de ‘goede kant’, zeg maar van het conflict staat, is dit belangrijk nieuws m.b.t. Elon Musk, SpaceX en Starlink, zeker gezien er nu er een Amerikaanse senator, Elizabeth Warren, opgestaan is die hartgrondig pleit voor een onderzoek door het Amerikaans Congres naar deze zaak.

Starlink, moet een ‘moneymaker’ worden voor SpaceX. Inmiddels heeft het satellietnetwerk ruim 1,5 miljoen abonees, en zal het mogelijk dit jaar 8 miljard dollar omzet gaan maken. Er zijn bijna elke week lanceringen, en inmiddels draaien er 5048 sats in een lage aardebaan. Starlink biedt bandbreedte van 100 megabit per seconde. Musk stuurde eerder tienduizend Starlink ontvangers naar Oekraïne, vrijwel meteen na de Russische inval, in februari 2022, die het Oekraïnse telefoonnetwerk platlegde. Inmiddels zijn er in Oekraïne 42.000 Starlink terminals. Maar vlekkeloos verliep de samenwerking tussen Musk en Oekraïne kennelijk niet, en er was zelfs een moment dat Musk Starlink voor Oekraïne helemaal wilde afsluiten vanwege de kosten. Isaacson’s boek biedt dus meer details over deze samenwerking.