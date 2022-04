Even inzoomen op NASA’s Space Launch System, dat klaar staat voor de Artemis 1 missie

Het was via de tweet hieronder dat ik hoorde van de ‘zoomable’ foto die Trevor Mahlmann had gemaakt van NASA’s Space Launch System (SLS), die klaar staat op lanceerplatform LC-39B op Kennedy Space Center in Florida.

596.8 megapixel panorama (15,761 x 37,866 px) of the Space Launch System rocket at LC-39B. Made up of 29 images I captured at 500mm focal length, it is the most detailed image of the SLS currently available🚀😁

zoom in to see it in full-resolution here: https://t.co/01xFKgG7Lg pic.twitter.com/k1R9UHe1zn

— Trevor Mahlmann (@TrevorMahlmann) April 22, 2022