De spiegels van de Webb ruimtetelescoop zijn nu perfect uitgelijnd

De zevende en laatste fase van het uitlijnen van de spiegels van de Webb ruimtetelescoop is afgerond en geslaagd. De spiegels van Webb zijn nu perfect in staat om haarscherpe foto’s te maken van hemelobjecten, zoals te zien is aan de foto hierboven. Dit betekent niet dat gestart kan worden met de wetenschappelijke waarnemingen, want nu krijg je nog de zogeheten ‘science instrument commissioning’, het gereedmaken van de vier grote instrumenten, een karwei dat ook nog twee maanden gaat duren. Het is pas in de zomer dat Webb helemaal klaar zal zijn met de voorbereidingen en dat daadwerkelijk gestart kan worden met de waarnemingen. De optische werking van de Webb telescoop is beter dan wat de technici als meest optimistische scenario voorspelden. De kwaliteit van de spiegels is zodanig dat de instrumenten “diffraction-limited” beelden krijgen, wat gelijk is aan het fysiek meest haalbare wat er te leveren valt qua optiek.

De foto’s die je bovenaan ziet zijn van een klein stukje van de Grote Magelhaense Wolk, een begeleidend dwergstelsel van het melkwegstelsel. Je ziet de foto’s gemaakt met de vier instrumenten van Webb:

NIRCam (beelden bij 2 micrometer)

NIRISS (1,5 micrometer)

MIRI (7,7 micrometer)

NIRSpec, dat is geen camera maar een spectrograaf (1,1 micrometer)

Onderaan zie je ook foto’s gemaakt met Webb’s Fine Guidance Sensor, dat is geen wetenschappelijk instrument, maar die is bedoeld om Webb heel nauwkeurig te richten op een bepaald doel. Bron: NASA.

