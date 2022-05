Hubble laat een rivier van stervorming zien bij HCG 31

door

Hierboven op de foto zie je de Hickson Compact Group 31 (HCG 31), een groep dwergstelsels in het sterrenbeeld Eridanus die vlak bij elkaar staan en elkaar via de zwaartekracht beïnvloeden. De Hubble ruimtetelescoop heeft ‘m onlangs prachtig in beeld gebracht. De heldere, vervormde groep jonge blauwwitte sterren (rechtsboven in het midden) is NGC 1741. Hoewel het een enkel sterrenstelsel lijkt te zijn, is NGC 1741 in werkelijkheid een paar botsende dwergstelsels. Een ander klein, sigaarvormig sterrenstelsel aan de rechterkant van het paar voegt zich bij hun dans met een dunne, blauwe stroom sterren die het trio verbindt. Het vierde lid van HGC 31 wordt onthuld door een kosmische rivier vol met jonge blauwe sterren die naar het vierde dwergstelsel wijzen (linksonder in het midden te zien). Het heldere object in het midden van de afbeelding met de ‘spikes’ is een ster die zich in ons eigen Melkwegstelsel tussen de aarde en HCG 31 bevindt. Bron: Phys.org.