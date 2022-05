Mmmmm, er is iets vreemds aan de hand met NASA’s Voyager 1 ruimteverkenner

door

De ruimteverkenner Voyager 1 van de NASA – op 5 september 1977 gelanceerd en inmiddels na 44 jaar 8 maanden en 15 dagen ruim 23,3 miljard km van de aarde verwijderd – lijkt de laatste tijd een beetje raar te doen. Het oude beestje doet het op zich nog wel goed, de communicatie met de aarde gaat goed en de wetenschappelijke waarnemingen blijven gewoon doorgaan. De technici op aarde krijgen de informatie over de oriëntatie in de ruimte van de Voyager van het zogeheten attitude articulation and control system (AACS). Die moet er voor zorgen dat de antenne van de Voyager op de aarde gericht blijft, zodat de communicatie kan doorgaan. De signalen komen nog steeds binnen en op de gewone sterkte, dús de antenne moet inderdaad nog steeds op de aarde gericht staan. Echter de gegevens van de telemetrie die de AACS doorseint zijn niet juist, het is corrupte data, d.w.z. het lijkt op willekeurig gegenereerde data. Normaal gesproken gaat de Voyager automatisch in een soort van slaaptoestand als dingen niet goed gaan, maar dat is dit keer niet gebeurd. Technici gaan nu kijken of dat de corrupte data van de AACS zelf afkomstig is of dat een ander systeem in de Voyager daar voor zorgt. Het valt niet mee om dat te doen, want door de enorme afstand doen de radiosignalen er 20 uur en 33 minuten over om aan de andere kant te komen, dus als de NASA iets doorseint naar de Voyager duurt het bijna twee dagen voor het antwoord terug is gearriveerd. Als ze inderdaad de oorzaak vinden, dan kunnen ze het probleem mogelijk oplossen door softwarewijzigingen of mogelijk door een van de reserve-hardwaresystemen van het ruimtevaartuig te gebruiken. Bron: NASA.