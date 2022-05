Vrijdag vliegt planetoïde 1989 JA op veilige afstand langs de aarde

door

Planetoïde 1989 JA is 1,7 km in doorsnede, pakweg twee keer zo groot als de Burj Khalifa in Dubai, de grootste wolkenkrabber ter wereld. En dat enorme brok steen in de ruimte zal de aarde komende vrijdag 27 mei met een snelheid van 48.000 km/u passeren. Gelukkig op ruime afstand, want de dichtste afstand zal 4 miljoen km bedragen, dat is tien keer de afstand aarde-maan. Hiermee is 1989 JA de grootste planetoïde in 2022 die de aarde op relatief korte afstand de aarde zal passeren. 1989 JA werd ontdekt in 1989 door Eleanor Helin van het Palomar Observatorium in Californië en het is in planetoïde van het Apollo-type, d.w.z. dat hij binnen de aardbaan kan komen en daarmee een potentiële bedreiging kán vormen. De nadering komende vrijdag zal de meest nabije zijn, daarna zal hij komende 172 jaar niet meer zo dicht in de buurt komen.

Object name ☄️: 7335 (1989 JA) Is potentially hazardous 😱 Close approach date 🗓️: 2022-May-27 14:26 Estimated diameter 📏: 791.69 to 1770.27 meters Relative velocity: 47216.04 km/h — Near-Earth Objects (@ws_neo) May 25, 2022

Bron: Phys.org.