Zeg gedag tegen OSIRIS-REx, hallo OSIRIS-APEX!

Het ruimtevaartuig van de NASA dat eerst door het leven ging als OSIRIS-REx is deze week herdoopt tot OSIRIS-APEX. De missie van OSIRIS-REx was gericht op het ophalen van monsters van de kleine planetoïde Bennu en dat is gelukt, want op 24 september werden die monsters via een capsule netjes in de woestijn in Utah gedropt en vervolgens zijn ze in het lab geanalyseerd en bleken ze koolstof en water te bevatten. Die vondst voedt de theorie dat het leven hier op aarde, dat ook op koolstof is gebaseerd, mogelijk is gemaakt door ingrediënten noodzakelijk voor het ontstaan van leven, die op aarde zijn gebracht door kometen en planetoïden, welke hier zijn neergestort. Daarmee kwam er een einde aan de OSIRIS-REx (voluit de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security—Regolith Explorer) missie en begon het vaartuig aan z’n volgende missie, die de grote planetoïde Apophis tot doel heeft, waar ‘ie in 2029 langs zal vliegen. Een nieuw doel leverde ook een nieuwe naam op: OSIRIS-APEX (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security—Apophis Explorer). Apophis is een S-type planetoïde, die veel ijzer-nikkel en silicaten bevat en daarmee sterk verschilt van Bennu, die een C-type planetoïde is, welke veel koolstof (C) bevat.

Van Apophis is bekend dat die vlakbij de aarde kan komen en op vrijdag 13 april – woehahaha…. – zal ‘ie ons het dichtste naderen tot 32.000 km, met een kans op een heuse botsing die kleiner is dan één op een miljoen, dus don’t worry! Apophis is zo’n 340 meter in diameter en pakweg eens in de 7500 jaar komt ‘ie in de buurt van de aarde. Precies op de dag van de nauwste nadering, dus 13 april 2029, zal OSIRIS-APEX langs Apophis vliegen. Er voor en erna doet hij ook nauwkeurige metingen aan de planetoïde en het doel is om te kijken welke gravitationele invloed deze close encounter met de aarde heeft op de baan van Apophis. In de 18 maanden na de nauwe passage zal OSIRIS-APEX meevliegen met de planetoïde en in diens omgeving blijven. Uiteindelijk wil men zelfs weer een zachte landing op de planetoïde uitvoeren, zoals eerder succesvol op Bennu is gedaan. Bron: Phys.org.

