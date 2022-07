Ster ontdekt die in slechts vier jaar met 8000 km/s om Sgr A* draait, een record

door

Sterrenkundigen hebben een ster ontdekt die in slechts vier jaar een omwenteling maakt om Sagittarius A* (Sgr A*), het superzware zwarte gat in het centrum van het Melkwegstelsel. Florian Peissker en zijn team (o.a. Universiteit van Keulen) hebben met maar liefst vijf telescopen op aarde het centrumgebied rondom Sgr A* bestudeerd, een gebied waar de zogeheten S sterren zich bevinden, een cluster van zware, jonge sterren die tot dichtbij het superzware zwarte gat kunnen komen en die daar een baan omheen hebben. De bekendste S-ster is S2 (of SO-2), die in 16,0518 jaar om Sgr A* draait en deze benadert tot op 17 lichtuur. In 2012 werd ontdekt dat de ster S0-102 een nog kortere omlooptijd heeft (11,5 jaar). Daarna volgde een heel rijtje van S-sterren, die allemaal nóg dichterbij Sgr A* bleken te staan, eerst S62, daarna het vijftal S4711, S4712, S4713, S4714 en S4715, allemaal door hetzelfde team van Peissker. En nu zijn we aanbeland bij weer een nieuwe recordhouder: S4716. Deze blijkt – na studie van maar liefst 20 jaar (!) aan waarnemingen – in slechts vier jaar tijd om Sgr A* te draaien en wel met een gemiddelde snelheid van 8.000 km/s. Bij het peribothron, het punt in zijn baan dat hij het dichtste bij het zwarte gat komt, staat hij daar slechts 100 Astronomische Eenheden vandaan, 100 keer de afstand aarde-zon, pakweg 15 miljard km. De straal van de waarnemingshorizon van Sgr A* is ruim 12 miljoen km. Hier het vakartikel over de ontdekking van S4716, verschenen in The Astrophysical Journal (2022). Bron: Phys.org.

