Vandaag Volle Maan, die ook nog eens in het perigeum staat – Bingo: Supermaan!

Vandaag 13 juli is het om 20.38 uur Volle Maan, dat wil zeggen dat de maan dan recht tegenover de zon aan de hemel staat, dus als de zon ondergaat komt de maan op. De maan staat in het sterrenbeeld Boogschutter en we maken vandaag de ‘grootste’ Volle Maan van 2022 mee, want vandaag om 11.06 uur staat hij ook nog eens in het perigeum van zijn baan, dat is het punt in z’n elliptische baan het dichtste bij de aarde. De afstand bedraagt op dat moment 357.264 km. De maan heeft op dat moment een ‘geocentrische’ straal van 16’43” en een magnitude van -12,7. Het is ook de meest zuidelijke Volle Maan van de laatste tien jaar. Bij een declinatie van -26°52′ culmineert de maan deze nacht maar 11° boven de zuidelijke horizon (culmineren is het bereiken van het hoogste punt). Door die combinatie van Volle Maan en perigeum binnen 24 uur spreekt men ook wel van een ‘supermaan’, een term waar de astroloog Richard Nolle in 1979 als eerste mee aan kwam. Het tegenovergestelde van zo’n supermaan is een micromaan, dat wil zeggen een Volle Maan tijdens apogeum, als de maan juist het verst van de aarde staat. Dat was bijvoorbeeld op 17 januari het geval, toen de maan 14’56” groot was en z’n helderheid -12,5m. Het verschil met die 16’43” is dermate klein dat het met het blote oog niet zal opvallen, die -0,2 magnitude evenmin. Alleen staat de maan vandaag vanwege die lage declinatie en een maan dichtbij de horizon lijkt groter dan exact dezelfde maan hoger aan de hemel. Bron: Sterrengids 2022.

