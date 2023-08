Donderdag 31 augustus hebben we een Blauwe Supermaan plús Saturnus er bij

door

Op 31 augustus om 03.36 uur Nederlandse tijd is het Volle Maan, het moment dat de maan in z’n baan precies aan de andere kant van de zon staat en daarmee vol wordt verlicht. Dat moment is ook 0,4 dag ná het moment van het perigeum, dat is als de maan in z’n elliptische baan het dichtste bij de aarde staat. De afstand aarde-maan bedraagt dan 357.181 km, tegenover ca. 405.000 in het apogeum. Vandaar dat we dan ook spreken van een Supermaan, da’s geen officiële astronomische benaming. Hij is bedacht door de astroloog Richard Nolle in 1979 en je hebt ‘m volgens zijn definitie als ‘volle maan die zich voordoet tijdens zijn dichtste (of binnen 90% van zijn dichtste) nadering tot de aarde in een gegeven baan (perigeum)‘. De maan is donderdag 33’23” groot en daarmee heeft hij die dag z’n grootste schijnbare diameter van dit jaar. Daarmee is ‘ie weliswaar iets helderder en groter dan ‘normaal’, maar dat verschil is niet of nauwelijks merkbaar – het scheelt in grootte iets van 7%. Hieronder zie je het verschil aangeduidt tussen een gewone Volle Maan en een Supermaan.

Het is de tweede Volle Maan in augustus en daarmee wordt ‘ie ook wel aangeduid als Blauwe Maan. De Sterrengids 2023 wijst er op dat die term historisch niet juist is voor deze Volle Maan, want het betekende oorspronkelijk de vierde Volle Maan in één seizoen. Ook dit is geen astronomische term. De bron (Space.com) maakt onderscheid tussen de seasonal Blue Moon (een vierde Volle Maan in één seizoen) en een calendrical Blue Moon (een tweede Volle Maan in één maand). Deze zomer hebben we maar drie Volle Manen, dus er is nu sprake van een kalendrische Blauwe Maan. Jawel, donderdag hebben we een kalendrische Blauwe Supermaan. Ach, als het beestje maar een naam heeft. Iedereen veel kijkplezier. En oh ja als je woensdagavond naar de maan gaat kijken: kijk dan vooral als ‘ie laag aan de horizon staat én weet dat 3,3° boven de maan de planeet Saturnus staat! De dichtste nadering gebeurt om 21:31 uur, bij ons op 7° hoogte boven de horizon, in het oostzuidoosten (zie afbeelding uit Stellarium van dat moment hieronder). Saturnus heeft een helderheid van +0,6m.

Bron: Space.com / Sterrengids 2023 / hemel.waarnemen.com.

