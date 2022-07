zonnevlekken en two tone Ska-pret!!

door

Ja…ja….ik weet het…….het is deze week Glamour-Webb voor en Glamour-Webb na. Je kunt je kont in het Universum niet keren of je breekt je nek over dit best wel aardige telescoopje (hihi) en haar zeker niet on-kekke plaatjes…..maarre….dat wil niet zeggen dat er ook niet hard gewerkt wordt door het niet echt glamourrijke aardse optische klootjesvolk, in dit geval uw nedrige astroblogs-scribent met zijn bescheiden 15 cm F8 apo-killer Newton/Dobsonnetje. Natuurlijk zijn die opnames van exotische melkwegstelsels op 13 komma weet ik veel miljard lichtjaar machtig-prachtig….maarre…op slechts 8.3 lichtminuten van moedertje Aard is ook een object te vinden die absoluut dik vet de waarneem-moeite waard is.

Dit object is natuurlijk onze eigen lokale G2 Hoofdreeksster die wij “Zon” hebben genoemd. Het maffe en tevens ook het mooie aan onze Zon is nu dat deze “ster” aan een waanzinnige “come back” bezig is….want het leek er de afgelopen jaren een beetje op alsof de Zon een “sabatical” had genomen. Hoewel de nieuwe zonnevlekkencyclus alweer een redelijk poosje aan de gang was, bleek daar tot een half jaartje of wat geleden maar bar weinig van te merken in de vorm van een, in dit geval in een negatieve betekenis van dit woord, wel zeer vlekkeloze Zon.

Hoe anders is dit nu!!! De Zon is nu vrijwel dagelijks een waar feest voor het oog vanwege een werkelijk waanzinnige rijkdom aan prachtig gevormde zonnevlekken!! Ik heb er mij de gewoonte van gemaakt om toch wel minimaal twee keer per week (als het helder is) even mijn 15cm Dobsonnetje met Baader Astrosolarobjectief zonnefilter op straat te gaan staan om visueel zonnevlekken te bewonderen.

Edoch……visueel is uiteraard hartstikke leuk maarre…..een tastbaar bewijs voor later in het astronomisch bejaardentehuis, tja…..dat is ook bepaaldelijk niet te versmaden. Normaal deed ik zon, maan en planeten-fotografie altijd met de 20cm F6/EQ6 combi en mijn oude gemodificeerde Philips ToU pro webcam daar ik nog steeds geen goesting kan opbrengen om stevig in de geldbuidel te tasten voor een echte gespecialiseerde zonnestelsel-webcam.

MAAR….op deze manier zonneplaatjes schieten met de webcam betekent ook het moeten gebruiken van een lap top. Iets wat ik gewoonweg niet zo prettig/te ingewikkeld vind. Net zoals bij het deep sky volggebeuren ben ik zeer gecharmeerd van de “keep it simple stupid-stand alone methode”. Bij zonnefotografie vind ik dat laptop-webcam al helemaal irritant omdat mij dat, als geboren roodharige, bij lang in de volle zon zitten pielen, alleen maar zonnesteken en blaren oplevert…..en…omdat het zicht op het laptopschermpje met de volle zon erop mij ook niet echt vrolijk maakt.

Oh ja….en dan heb ik het nog niet eens over het op straat moet sleuren van de bepaaldelijk niet lichte EQ6montering plus ook niet lichte auto-accu plus tafeltje plus zitgereedschap…etc..etc…. Te veel gedoe allemaal!!!

Ofwel…..deze keer geen dikke Newton, geen dikke EQ6, geen dikke 12volt auto-accu en ook geen “dikke” webcam-laptop edoch de Canon 1000D DSLR instelling gebracht in het primaire brandpunt van 15cm F8 (f=120cm) Newton op de, in een vloek en een zucht op straat te zetten en instelling te brengen, lichtgewicht Dobsonmontering.

Scherpstellen met behulp van de 10x live view functie is toegegeven in de volle zon al duwend en trekkend aan de (zeer soepele, dat dan gelukkig weer wel!!) Dobsonmontering ook niet echt gemakkelijk, maar naar mijn bescheiden mening toch beter te doen dan gluren op een hel zon-verlicht laptop-schermpje en steeds maar weer net de verkeerde EQ6 bewegingsknoppen indrukkend….aarrgghhhh…. maar goed, wie ben ik nu helemaal???

Als het scherpstellen is gedaan rest slechts nog het bepalen van de te gebruiken belichtingstijd en die moet om de onvermijdelijke bewegingsscherpte zoveel mogelijk te beperken vanzelfsprekend zo kort mogelijk zijn. De eventuele extra ruis van een wat hogere iso-waarde weegt niet op tegen de “schade” van bewegingsonscherpte ontstaan door het gebruik van een niet volgende Dobsonmontering. Natuurlijk maak ik bij het belichten gebruik van een elektronische afstandbediening en ik laat de camera eerst de spiegel opklappen voordat de “sluiter” opengaat. Dit alles om zoveel mogelijk trillingen te voorkomen. Wat het probleem van de luchtonrust betreft is mijn fotografeersituatie niet echt gunstig te noemen. Op mijn fotografeerplek in een smal binnenstadstraatje omgeven door hoge oude gebouwen hoef ik van een gunstig luchtonrustklimaat niet echt veel te verwachten…..en dus zal ik het er gewoon mee moeten doen…..c’est la vie!!

Vervolgens heb ik in dit specifieke geval slechts 10 hoge resolutie RAW subjes gemaakt…maar….dat mogen er uiteraard ook veel meer zijn. Hoe meer RAW’tjes hoe meer tijd je kwijt ben met het stackwerk en dit laatste is ook weer afhankelijk van de leeftijd en de bijbehorende rekensnelheid van je computer.

In mijn geval is dat een niet meer zo piepjonge windows 7 (ex windows XP) laptop, dus echt bont kan ik het niet maken maar aangezien ik in dit geval niet streef naar hypertopkwaliteit zonneplaatjes is een grote hoeveelheid subjes ook niet echt zo belangrijk.

De geschoten RAW-subjes converteer ik vervolgens met Canon digital photo professional (wat een fijne software is dat toch. Zat bij de Canon 1000D) naar ietsjes kleinere wat makkelijker hanteerbare TIFF-files. Deze 10 TIFF’jes stack ik vervolgens met een oudere versie van Autostakkert….hele fijne software afgezien van het feit dat ik bij die meest recente versie steeds maar weer werd gepest met een hele vreemde foutmelding als ik die paar lullige TIFF’jes wilde laden…..”invalid floating point operation”….eh….”ja”….en wat mot ik met zo’n achterlijke foutmelding??? Is het bij de heren en dames software nou nooit naar boven komen drijven om naast zo’n foutmelding ook meteen de oplossing te vermelden….zucht??? Nou ja….dan maar een iets oudere versie gedownload en die deed het prima.

De gestackte TIFF’jes heb ik hierna weer omgezet tot de hier getoonde nog kleinere Astroblogvriendelijke JPEG afbeeldingen.

Zo….en NU……ga ik …hopelijk…effe lekker mijn poten onder mijn lijf vandaan dansen bij een Madness two tone SKA coverbandje…de Skadillacs. Op het moment van schrijven knallen de schandaligloeierharde decibellen mij weer letterlijk om de oren….Heb het grote genoegen (eh???) om drie dagen lang op een festivalterrein te mogen/moeten wonen. Het grote Big Rivers muziekfestival is alhier in Dordrecht weer in volle gang….enne….ik heb absoluut niets tegen (live)(pop)muziek…..maarre….dit feesie is wat het niveau van dagelijks levens-ontwrichting betreft toch het hoogte (diepte)punt van het jaar. Nou ja….het wordt uiteindelijk gelukkig ook altijd weer maandag!!

Aan de andere kant…..het is zeker best gezellig, hoor….zit nu al typend naar Spandau ballet (mooi!!) te luisteren….en er spelen genoeg…maar helaas niet zoveel op het podium voor mijn deur (weet ik, over muzieksmaak valt niet te twisten)….ook best hele aardig bandjes….enne…. “if you can’t beat them…join them”

Zo..weer terug….enne…dat was lekker, het zestig jaar ouwe kadaver kan het nog, een uur lang non stop gedanst op heerlijke two tone ska…..simpel, hoekig en snel!!

Afijn….waar was ik ook alweer?? Oh ja….mijn lofzang aan de Zonnevlek met die kantening dat die schoonheid, refererend aan het recente X-flare-blogje van zeer geachte Astroblogs-collega Angele, ook een hele donkere keerzijde kan hebben enne….het vlekje (nou ja…er passen wel een paar aardbollen in!!) waarop ik even heb ingezoomd had in theorie alle potentie om een gemene te kunnen worden.

Zogezegd…..richt je aandacht, met alle juiste voorzorgsmaatregelen (U ben weer gewaarschuwd!!!) eens op onze meest dichtbije en steeds maar aktiever en aktiever wordende ster…een waar feest voor de visuele als fotografische zintuigen!!!

