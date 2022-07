De op één na oudste werkende mechanische klok ter wereld

door

Gisteren was ik in de Kathedraal van Wells, het kleinste stadje van het Verenigd Koninkrijk. Ondanks het feit dat het stadje klein is (pakweg 12.000 inwoners) heeft het een enorme kathedraal én een bisschoppelijk paleis, met een tuin waarin je kunt verdwalen. In de kathedraal kwam ik iets opmerkelijks tegen met een astronomisch tintje. In de noordelijke transept van de kerk was en grote klok te zien, eentje met meerdere ringen van Romeinse getallen. Het blijkt te gaan om de op één na oudste werkende mechanische klok in de wereld, daterend van ergens rond 1392. In de buitenste ring zijn 24 cijfers te zien, die de uren van één dag voorstellen. Een grote ster met stralen die de zon moet voorstellen geeft de uren aan. Een ring daarbinnen zijn 60 getallen te zien en een kleinere ster geeft die minuten aan. Deze tweede ring is niet van de originele klok, maar is er in de 17e eeuw aan toegevoegd. In het midden is de maan te zien, die (net als de zonninnde buitenste ring) om de aarde draait, een weergave van het geocentrische wereldbeeld, dat in de middeleeuwen heersend was. Van de maan zijn ook de schijngestalten te zien. Ik was er bij toen het 15.00 uur was en het mechanisme van de klok een aantal ridders boven de klok in beweging brengt die elkaar aan het opjagen zijn. Ik heb daar deze video van gemaakt.

