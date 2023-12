Studie waarschuwt voor het einde van het leven op aarde als gevolg van abrupt zuurstofgebrek. Waarom en wanneer zal dit gebeuren?

onderzoekers, o.l.v. Ozaki, projecteerden de evolutie van de gassen in onze atmosfeer door klimatologische, biologische en geologische systemen te modelleren, met bijna 400.000 simulaties.

“We hebben een gecombineerd biogeochemie- en klimaatmodel gebruikt om de waarschijnlijke tijdschaal van zuurstofrijke atmosferische omstandigheden op aarde te onderzoeken”, aldus het team.

hielden rekening met veranderingen in de helderheid van de zon, variaties in kooldioxide (CO2) en veranderingen in de biosfeer van de aarde om te concluderen dat methaan overvloedig aanwezig zal zijn op onze planeet en dat uiteindelijk de zuurstof uitgeput zal raken, en dat dat over een miljard jaar zal zijn.



