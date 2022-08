Jupiter komt mogelijk te hulp bij het vergaren van informatie over donkere materie

door

Twee onderzoekers van de Brown Universiteit denken dat ze de grootste gasreus in het zonnestelsel Jupiter kunnen gebruiken om meer te weten te komen over donkere materie, het mysterieuze goedje dat 85% van alle materie in het heelal vormt (geen nieuw idee overigens). Ze hebben gekeken naar de grote hoeveelheid gegevens die missies in het verleden bij Jupiter hebben opgeleverd en daarbij hebben ze vooral de gegevens bekeken van twee missies, die van Galileo (1995-2003) en van Juno (2016- nog actief). Lingfeng Li en JiJi Fan hebben gekeken naar de gegevens van elektronen, die ingevangen waren door het krachtige magnetische veld en de stralingsgordel van Jupiter. De grootste planeet in ons zonnestelsel zal door z’n grote massa veel deeltjes donkere materie invangen en die kunnen in theorie weer annihileren tot langlevende donkere mediatoren zoals donkere fotonen, die op hun beurt weer vervallen tot elektronen en positronen buiten Jupiter, die waargenomen zijn door Galileo en Juno. Jupiter is wat dat betreft een betere ‘detector’ voor donkere materie dan andere hemellichamen in het zonnestelsel, zoals de aarde (te licht) of Saturnus (te storende invloed van de grote ringen). In dit vakartikel konden de twee onderzoekers met behulp van de geanalyseerde gegevens al bovenlimieten stellen aan de massa van de hypothetische donkere materiedeeltjes, maar met informatie van toekomstige Jupitermissies willen ze die gegevens verfijnen. Bron: Phys.org.

