Jupiter als detector van donkere materie? Ja, waarom niet eigenlijk!

door

Twee onderzoekers – Rebecca Leane (Stanford) en Tim Linden (Stockholm) – hebben een artikel gepubliceerd waarin ze betogen dat de grote planeet Jupiter goed te gebruiken is als detector van donkere materie, het mysterieuze en onzichtbare spul dat 80% van alle materie in het heelal schijnt te vormen. En eigenlijk is dat niet eens zo heel vreemd idee. Het idee van Leane en Linden is dat donkere materie alleen reageert via de zwaartekracht. En laat Jupiter die nou als grootste planeet van ons zonnestelsel in overvloed hebben, zwaartekracht dus. Jupiter kan donkere materie aantrekken en dat kan zich met name in het centrum van de gasreus ophopen. Dáár kan de donkere materie in de extreem dichte omstandigheden annihileren met zichzelf en dat levert dan hoogenergetische straling op, die mogelijk vanaf de aarde te zien is. En dat brengt ons op een ander astronomisch vraagstuk, waardoor dit hele idee niet zo vreemd is: of het door NASA’s Fermi Gamma-ray Space Telescope waargenomen overschot van gammastraling en positronen vanuit het centrum van onze Melkweg ook veroorzaakt worden door annihilerende donkere materie. Dat laatste vraagstuk keert hier met de regelmaat van de klok terug op de Astroblogs en nog altijd is de vraag niet beantwoord. Leane en Linden hebben met dezelfde Fermi telescoop getracht om gammastraling afkomstig van Jupiter waar te nemen en bij een laag energieniveau van gammastraling werd inderdaad iets gevonden (zie afbeelding hieronder), al weten ze niet of dit straling is die afkomstig is van annihilerende donkere materie.

Eh… als Jupiter een mogelijke detector van donkere materie is, waarom dan niet de nog zwaardere zon genomen, die nog veel meer massa heeft? De reden is dat de zon minder geschikt is als detector omdat ‘ie in de kern veel heter is en de lichte vormen van donkere materie dan ‘verdampen’, hetgeen bij de koelere kern van Jupiter niet gebeurt. Leane en een andere collega, Juri Smirnov (Ohio State), denken dat ook koele bruine dwergsterren geschikt zijn als donkere materiedetector, hetgeen ze in dit vakartikel beschrijven. Bron: Universe Today.