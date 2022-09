Webb brengt de ringen van Neptunus in beeld

door

Webb heeft de ringen van de planeet Neptunus in beeld gebracht. Dát Neptunus ringen heeft weten we pas sinds 1989, toen de Voyager 2 langs de gasreus vloog en de ringen voor het eerst fotografeerde. Ze zijn zeer lichtzwak en daarom hebben we tot nu toe maar vage beelden van de ringen gezien. Maar nu zijn er dan eindelijk heldere foto’s, gemaakt met Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam), die fotografeert in het nabije infrarood in het bereik van 0,6 tot 5 μm. Naast de ringen zijn er op het zuidelijk halfrond van Neptunus zelf op de door Webb gemaakte foto’s ook heldere vlekken te zien. Dat zijn wolken van methaanijs die in de hogere delen van de atmosfeer bewegen. Verder is er nog heel vaag een dunne lijn te zien die de evenaar van de planeet omcirkelt en die mogelijk wijst op een atmosferische circulatie die de wind en stormen van Neptunus aandrijft. Tenslotte heeft Webb voor het eerst een ononderbroken band gefotografeerd van wolken op hoge breedte rond een eerder waargenomen vortex op de zuidpool van Neptunus.

Neptunus heeft 14 manen en zeven daarvan zijn ook door Webb gefotografeerd, hierboven allemaal te zien. De bekendste daarvan is Triton, die bedekt is met een bevroren glans van gecondenseerde stikstof. De maan reflecteert gemiddeld 70 procent van het zonlicht dat erop valt. Het licht van Triton overtreft dat van Neptunu omdat de atmosfeer van de planeet verduisterd is door methaanabsorptie op de golflengten waarin Webb kijkt. Triton draait om Neptunus in een bizarre achterwaartse (retrograde) baan, hetgeen de sterrenkundigen doet vermoeden dat Triton eigenlijk een Kuipergordel-object was dat door Neptunus’ zwaartekracht werd ingevangen. Bron: ESA.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...