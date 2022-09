Mysterieuze rimpelingen in de Melkweg werden veroorzaakt door een passerend dwergstelsel

door

Sterrenkundigen van de Lund Universiteit in Zweden hebben met behulp van gegevens van de Europese Gaia ruimtetelescoop aan kunnen tonen dat de buitenste delen van de schijf van de Melkweg rimpelingen vertoont en dat die ontstaan zijn door een botsing van de Melkwegstelsel met een dwergstelsel honderden miljoenen jaren geleden. Dat dwergstelsel staat nu in het sterrenbeeld Sagittarius en het draagt ook de naam van dat sterrenbeeld. Het Melkwegstelsel zelf is zo’n 13,6 miljard jaar oud, ontstaan uit een draaiende wolk van waterstof- en heliumgas, de lichtste elementen in het heelal, ontstaan tijdens de oerknal die 200 miljoen jaar eerder plaatsvond. Met Gaia zijn de posities, snelheden en scheikundige samenstellingen van twee miljard sterren in de Melkweg onderzocht en Paul McMillan en zijn team hebben geconstateerd dat de sterren in de buitenste delen van de platte schijf van de Melkweg op en neer gaan ten opzichte van het vlak van de schijf en dat ze verschillende snelheden hebben. Van 33 miljoen onderzochte sterren, verschenen in de Gaia Early Data Release 3 (EDR3) waren de gegevens bruikbaar voor het onderzoek en met behulp daarvan kon men komen tot een soort van ‘galactische seismografie’. Oorzaak van de rimpelingen blijkt dus het dwergstelsel Sagittarius te zijn, dat nu fors kleiner is dan het voor de botsing was. Pakweg 1 á 2 miljard jaar geleden had het dwergstelsel een massa van ongeveer 20% van de massa van de schijf van de Melkweg, veel meer dan z’n huidige massa. Hier is het vakartikel over het onderzoek aan de rimpelingen in de schijf van de Melkweg, verschenen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Lund Universiteit.

