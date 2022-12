Donderdag 8 december ’s ochtends bedekt de maan Mars

door

Op donderdag 8 december kunnen we getuige zijn van de bedekking van Mars (-1,6m) door de maan en dat terwijl de Rode Planeet in oppositie is, als het onbewolkt weer is uiteraard. De laatste keer dat we dat meemaakten was in 2007 en de keer daarvoor was in… 1668! De volgende bedekking van Mars door de maan zal in 2059 zijn, dus het is een erg zeldzame gebeurtenis. Mars staat in het sterrenbeeld Stier en zal bijna een uur lang worden bedekt door de vol verlichte maan. De bedekking is al met een kleine telescoop (≥ 6 cm) te zien. Voor een waarnemer in Utrecht begint de bedekking om 06.00 uur ’s ochtend, als de maan 24° hoog aan de hemel staat. Het Marsschijfje heeft een diameter van 17″ en dan duurt het 34 seconden (32,9s volgens hemel.waarnemen.com) voordat de maan het schijfje volledig heeft bedekt. Om 06.59 uur komt Mars weer tevoorschijn, in Utrecht tenminste. Hieronder een tabel met de in- en uittredes van enkele steden in Nederland en België.

Omdat de maan vol verlicht is, verdient het aanbeveling om op basis van de zichtbare details op de foto hieronder de positie te bepalen waar het Marsschijfje achter de maanrand vandaan zal komen. Dat zal in dit ge val iets ten zuiden zijn van Mare Crisium. De uittrede neemt opnieuw 34 seconden in beslag. De maan staat dan 16° hoog aan de hemel.

Voor de fotografen: Mars heeft een oppervlaktemagnitude van +3,9 per vierkante boogseconde, bij de maan is dat +3,5. Ze zijn dus nagenoeg even helder en gebruikmakend van dezelfde belichtingsinstelling krijg je Mars en de maan dus even goed op de foto. Wel zijn ze verschillend in kleur: Mars is rood, de maan wit. Bron: Sterrengids 2022 + hemel.waarnemen.com.

