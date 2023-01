Oeps, het NIRISS instrument van Webb is buiten werking

door

De Webb ruimtetelescoop heeft een probleem met z’n NIRISS instrument, voluit de Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. Die is sinds 15 januari buiten werking gesteld door een communicatieprobleem, hij is offline noemen ze dat. Door die interne fout is de software van NIRISS ermee gestopt en doet het instrument het sindsdien niet meer. NIRISS is bedoeld om de atmosferen van exoplaneten te bestuderen en wel door daar spectra van te maken in het infrarood, met golflengten tussen 0,6 en 5 μm. Ook kan hij het licht zien van het eerste licht van de sterren uit het tijdperk van de recombinatie in het vroege heelal. NIRISS is gebouwd door de Canadian Space Agency (CSA), dat ook de Fine Guidance Sensor (FGS) gemaakt heeft. Het is niet het eerste probleem waar Webb mee te maken heeft. In december raakte de ruimtetelescoop al eens drie weken in een soort van slaaptoestand (safe mode) door problemen en ook MIRI (Mid-Infrared Instrument) is een poos uitgeschakeld geweest. Allemaal problemen die uiteindelijk opgelost zijn. Hopelijk zal dat ook snel met het probleem van NIRISS het geval zijn. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat het instrument zelf beschadigd is. Bron: Phys.org.

