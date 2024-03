Je kan nu op elk moment zien waar Hubble en Webb naar kijken

door

We krijgen bijna dagelijks wel nieuws over de ontdekkingen die gedaan zijn en worden met de grote ruimtetelescopen Hubble en Webb. Maar dat is dan achteraf, dan lezen we waar ze naar gekeken hebben en wat ze ontdekt hebben. Maar is het niet inetressant om te weten waar ze op dit moment naar kijken? Nou je raadt het al, de NASA is gekomen met twee websites waar je real time kunt zien waar ze op dit moment naar turen in het heelal, met welk astronomisch doel ze zich bezighouden:

Hier de officiële Hubble-live website en

en hier de Webb-live website.

Die van Hubble bestaat in feite al sinds 2016 en dat ging via NASA’s Space Telescope Live, maar die website gaf minder informatie over waar Hubble precies naar zat te kijken. Nu is die informatie uitgebreid. Je kunt ook terugkijken naar waar beide ruimtetelescopen naar gekeken hebben, bij Hubble kan je teruggaan tot mei 1990 (!) en bij Webb tot juli 2022. Bron: Phys.org.