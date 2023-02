door

De James Webb Space Telescope (JWST), ontwikkeld door NASA met medewerking van het Europese en Canadese ruimtevaartagentschap, is een van de meest geavanceerde en veelbelovende ruimtetelescopen tot nu toe. Sinds de lancering in 2021 heeft de JWST al enkele opmerkelijke ontdekkingen gedaan. Een van de eerste ontdekkingen was de detectie van licht van een exoplaneet genaamd TOI-1231 b. Deze planeet, die zich op ongeveer 300 lichtjaar afstand van de aarde bevindt, is een van de eerste exoplaneten waarvan bevestigd is dat het omringd is door een atmosfeer. Dit biedt wetenschappers een unieke kans om meer te weten te komen over de samenstelling en de mogelijke aanwezigheid van leven op andere planeten. De JWST heeft ook bijgedragen aan de ontdekking van complexe organische moleculen in interstellaire stofwolken. Deze moleculen zijn de bouwstenen van leven en hun aanwezigheid suggereert dat de voorwaarden voor het ontstaan van leven in het heelal aanwezig zijn. Een andere belangrijke ontdekking was de bevestiging van de aanwezigheid van waterdamp in de atmosfeer van een zogenaamde “super-aardse” planeet genaamd K2-18 b. Deze planeet is ongeveer twee keer zo groot als de aarde en bevindt zich binnen de bewoonbare zone van zijn ster, wat betekent dat het potentieel heeft om te beschikken over vloeibaar water en mogelijk leven. De JWST heeft ook bijgedragen aan onze kennis van het heelal door nieuwe inzichten te bieden in de vorming van sterren en planeten. Het instrument heeft bijvoorbeeld beelden opgeleverd van jonge sterrenstelsels waarin zich nog steeds planeten vormen. Dit geeft wetenschappers een uniek raamwerk om het ontstaan en de evolutie van planeten beter te begrijpen. Tot slot is de JWST ook in staat om diep in het heelal te kijken, waar het licht van de eerste sterren en galaxieën wordt waargenomen. Door dit licht te bestuderen, kunnen wetenschappers meer te weten komen over de oorsprong en de evolutie van het heelal. In conclusie biedt de James Webb Space Telescope een unieke blik op het heelal en is het een waardevol hulpmiddel voor wetenschappers om…

En tot zover het nieuws over Webb, nieuws dat in dit geval tot jullie is gekomen via… ChatGPT. Jawel, de razendpopulaire chatbot van OpenAI die teksten kan genereren. Mijn vraag aan ChatGPT luidde als volgt: maak een artikel van ongeveer 500 woorden over de laatste ontdekkingen met de Webb ruimtetelescoop. En dit brouwde hij ervan, een verhaal van 333 woorden, een stuk minder dan waar ik om vroeg. Eindigend met het abrupte “voor wetenschappers om”, minutenlang ging hij niet verder, dus ik neem aan dat hij het zo wel lang genoeg vond – ik maakte per slot van rekening gebruik van de gratis versie. Grote vraag is natuurlijk: wat vonden jullie als lezers ervan? Viel het op dat de blog anders was? En klopt het wel wat ChatGPT hier allemaal meldt over de laatste ontdekkingen met Webb? Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...