Google verliest miljarden dollars o.a. door een fout antwoord van Bard over Webb!

Google heeft deze week op de beurs van Wall Street een verlies van vele miljarden dollars geleden, bijna 8 procent van zijn waarde, zeg maar zo’n tien miljard dollar. En dat vanwege een foutief antwoord dat Google’s nieuwe dienst Bard had gegeven op een simpele vraag over de Webb ruimtetelescoop. Bard is het antwoord van Google op ChatGPT, de AI-tekstgenerator, die Microsoft binnenkort wil gaan integreren in zijn zoekmachine Bing. Als zo’n slimme bot is geïntegreerd in de zoekmachine dan kan je simpele vragen stellen als “zoek voor mij eens uit wat de voordelen zijn van een vakantie dit jaar in Oostenrijk”. Je mag er dan natuurlijk van uit gaan dat wat ze antwoorden wel klopt. Maar wat was nou het geval: bij de oh zo simpele vraag “Wat kan ik mijn 9-jarige vertellen over de ontdekkingen van de James Webb-ruimtetelescoop” ging Bard de mist in. Zo gaf de bot als antwoord:

Dat antwoord was te lezen in de demonstratievideo van Bard die op Twitter werd gedeeld door Google:

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

Je ziet het: Webb zou de Green Peas hebben ontdekt, wat fout is want die zijn al meer dan tien jaar geleden ontdekt dankzij de Galaxy Zoo, onder andere door het vele werk van de Belgische Elisabeth Baeten. En Webb zou de eerste planeet buiten het zonnestelsel hebben gefotografeerd, óók fout, want dat is al in 2004 gebeurd en wel door de Very Large Telescope van de ESO, die toen een foto maakte van 2M1207b. Het was extra pijnlijk dat deze twee fouten werden ontdekt omdat Google net deze week een presentatie gaf vanuit Parijs over alle AI-innovaties waar het aan werkt, waaronder Bard. Die blunder kwam slecht over bij de beleggers in Wall Street en dat zorgde er voor dat het aandeel Google in waarde kelderde.

Nou is de vraag of Bard dan slechter is dan concurrent ChatGPT. Dat is volgens mij niet het geval en het bewijs daarvoor heb ik een week geleden geleverd met deze blog, die met ChatGPT is geschreven en die gebaseerd was op de volgende vraag die ik aan ChatGPT had gesteld – bijna identiek aan de vraag die aan Bard was gesteld: maak een artikel van ongeveer 500 woorden over de laatste ontdekkingen met de Webb ruimtetelescoop. Ook in het antwoord van ChatGPT komen fouten voor! Zo wordt de ontdekking van de exoplaneet TOI-1231 b op naam van Webb geschreven, hetgeen niet juist was, want de planeet is niet waargenomen door Webb, laat staan ontdekt. Ook wordt een afstand van 300 lichtjaar tot de planeet genoemd, terwijl dit bijna 90 lichtjaar moet zijn. Tenslotte zou Webb de aanwezigheid van waterdamp in de atmosfeer van een zogenaamde “super-aardse” planeet genaamd K2-18 b hebben bevestigd. Het klopt dat het een superaarde is én dat er waterdamp in de atmosfeer voorkomt, maar dat is niet bevestigd door Webb. Kortom, ook ChatGPT behoeft verdere finetuning om van de kinderziektes af te komen.

