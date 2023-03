Aanwijzingen gevonden op oude Magellan-beelden van recente vulkanische activiteit op Venus

door

De radarbeelden die de Magellan-ruimteverkenner begin jaren negentig maakte van Venus, dus inmiddels ruim dertig jaar geleden, mogen dan wel oud zijn, maar ze zijn nog altijd zeer bruikbaar. Want onderzoek door Robert Herrick (University of Alaska Fairbanks Geophysical Institute) en zijn collega Scott Hensley (NASA’s Jet Propulsion Laboratory) van die beelden laat zien dat er Venus ook vandaag de dag nog vulkanische activiteit is. Bekend is dat er op Venus vele vulkanen zijn, maar de grote vraag is of die nog actief zijn of niet meer. Eentje daarvan is een 8 km hoge schildvulkaan genaamd Maat Mons, die Herrick en Hensley bekeken. Een andere vulkaan waar hun aandacht naar uit ging was Ozza, net als Maat Mons één van de grootste vulkanen op Venus. Half februari 1991 en half oktober oktober 1991 werd Maat Mons door magellan gefotografeerd en vergelijking van de foto’s laat zien dat er ten noorden van de vulkaan in die acht maanden tijd iets veranderd is, dat een kraterpijp van vorm veranderde. De kraterpijp was eerst cirkelvormig en ongeveer 1,6 km² groot, na acht maanden was de vorm meer onregelmatig en was ‘ie tot 3,6 km² gegroeid.

Op de laatste foto van de kraterpijp lijken de wanden minder hoog te zijn dan op de eerste foto, naar schatting niet hoger dan 100 meter, en de krater lijkt helemaal volgelopen te zijn met lava. Het is overigens niet de eerste keer dat er aanwijzingen zijn gevonden voor het bestaan heden ten dage van vulkanisme op Venus. Zo had men twee jaar geleden ook al aanwijzingen voor vulkanische activiteit in de buurt van Idunn Mons – zie de gerelateerde Astroblogs onder deze blog.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Robert R. Herrick, Scott Hensley. Surface changes observed on a Venusian volcano during the Magellan mission. Science, 2023.

Bron: UAF.

