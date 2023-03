Pentagon brengt nieuw onderzoeksrapport uit over vermeende UAP’s in ons zonnestelsel

Er is een mogelijkheid dat buitenaardse moederschepen en kleinere sondes planeten in ons zonnestelsel bezoeken, aldus luidde de conclusie van een recent conceptrapport van het Pentagon’s All-domain Anomaly Resolution Office. Het rapport is geschreven door Sean M. Kirkpatrick, het hoofd van dit onderzoeksbureau voor niet-geïdentificeerde luchtfenomenen (AARO), en werd uitgegeven op 7 maart j.l. Het telt zes bladzijden. De rapportage, betreffende de aanwezigheid van vermeende buitenaardse ruimteschepen in ons zonnestelsel, stelt, ik citeer: “Een kunstmatig interstellair object zou mogelijk een moedervaartuig kunnen zijn dat veel kleine sondes vrijgeeft tijdens zijn nauwe doorgang naar de aarde, een operationele constructie die niet al te veel verschilt van NASA-missies.” Sean Kirkpatrick schreef het rapport samen met professor Abraham Loeb, voorzitter van de astronomie-afdeling van Harvard University. Loeb is ook zeer bekend van artikelen over ‘Oumuamua , het eerst ontdekte interstellair object (ISO), in ons zonnestelsel, zie hier deze Astroblogs . Kirkpatrick, die bij de oprichting in juli 2022 werd aangesteld als directeur van de AARO, was eerder hoofdwetenschapper bij het Missile and Space Intelligence Center van de Defense Intelligence Agency. De AARO is opgericht om niet-geïdentificeerde “objecten van belang” rond militaire installaties te onderzoeken.



Lees in het kader van het ufo-fenomeen eens Ufo’s en desinformatie, leestipLees in het kader van het ufo-fenomeen eens ‘The Trickster and the Paranormal‘ van de hand van George P. Hansen, XLibris (2001).

Het boek is tweeledig, enerzijds volgt er de uitleg; ‘Why the trickster? Some may be puzzled why chose the trickster as a vehicle to explore psychic phenomena of which ufology is an aspect.”

Het karakter, bekend uit de mythologie en folklore, wordt bij uitstek geassocieerd met o.a. deceptie, en marginalisatie,

ook aspecten van het ufo-fenomeen, aldus Hansen.

Uit TTatP, ik citeer: “The paranormal, by its nature, is enmeshed in frauds and hoaxes, especially in cases with high public visibility. Nowhere is this better seen than in ufology.”