Restanten ontdekt van een nog niet zo oude gletsjer bij de evenaar van Mars

door

Een team van planeetdeskundigen onder leiding van Pascal Lee (SETI Institute en het Mars Institute) heeft in de buurt van de evenaar van Mars de restanten gevonden van een gletsjer. De restanten zijn gevonden in het gebied genaamd Noctis Labyrinthus, de cöordinaten ervan zijn 7°33′ Z, 93°14′ W. Op foto’s gemaakt met de HiRISE camera van de Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) vonden Lee en zijn team vele light-toned deposits (LTD’s) in het gebied, meestal gebieden bestaande uit lichtgekleurde sulfaatzouten. Maar op de plek van de voormalige gletsjer zagen ze ook andere dingen, zoals crevasses (gletsjerspleten) en morenebanden, typische kenmerken van gletsjers. De gletsjer moet zo’n 6 km lang en 4 km breed zijn geweest, met een hoogte variërend tussen 1,3 en 1,7 km.

Wat ze op de plek van de voormalige gletsjer vonden was geen ijs, maar zoutafzettingen. Dat zout moet zich ten tijde van de gletsjer bovenop het ijs hebben bevonden en toen het ijs verdween bleef het zout achter. Zoutvorming bovenop gletsjers kan een gevolg zijn van vulkanische activiteit, als heet pyroklastisch materiaal zoals puim, as en lava in aanraking komt met ijs, waardoor een harde zoutlaag kan ontstaan. De onderzoekers denken dat de gletsjer stamt uit het Amazonian, dat het het jongste geologische tijdperk op Mars. Dat de gletsjer dus nog niet zo lang geleden bestond in de buurt van de evenaar van Mars maakt het volgens de onderzoekers mogelijk dat er in de ondergrond van Mars ónder de zoutlagen nog water voorkomt, iets wat voor toekomstige bemande Marsmissies van belang kan zijn. Ze wijzen er op dat zoiets ook op aarde voorkomt: in Zuid-Amerika heb je een zogeheten salar, een oud zoutmeer, Antiplano geheten, waar het ijs van een oude gletsjer bedekt en beschermd wordt tegen het felle zonlicht door een laag zout.

Hier vind je het artikel over de vondst van de restanten van de gletsjer, welke ze deze week presenteerden op de 54e Lunar and Planetary Science Conference die in Texas werd gehouden.

Bron: SETI.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...